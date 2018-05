Uon Sailing Team brilha nos Flying Phantom

A equipa portuguesa, da Associação Náutica da Madeira, tripulada pelo madeirense Hélder Basílio e o continental José Caldeira fecharam da melhor forma a segunda prova do circuito mundial de vela destinada aos Flying Phantom e que integra o Extreme Sailing Series, que se realizou no passado fim-de-semana.

Em Baie de Quiberon, França lusos do ‘Uon Sailing Team’, tiveram pela frente três dias de competição, tendo realizado um total de um total de 17 regatas onde viriam a terminar no sexto posto da classificação geral, resultado igual à etapa inaugural que teve lugar em Muscat, Omã.

Com uma prestação regular, a dupla portuguesa teve no primeiro dia de prova os melhores resultados, com destaque para a conquista de um primeiro lugar e um segundo na quinta e segunda regata respectivamente, e numa jornada que ficou marcada por boas condições de vento.

Já no segundo dia voltariam a conquistar um segundo lugar, na última prova da jornada, mantendo o sexto lugar que já traziam da ronda inaugural. Finalmente no terceiro dia a espera pelo vento foi longa mas, já no final da tarde as 11 embarcações tiveram pela frente condições simplesmente perfeitas com um mar ‘liso’ e o vento a soprar entre os 12 e 15 nós.

Apesar das excelentes condições a formação portuguesa teve alguns ‘azares’ em termos de avarias, em alguns regatas, pelo que o melhor que conseguiriam fazer foi um sexto lugar na regata inaugural.

Feitas as contas após as 17 regatas deste segundo evento do circuito Mundial, Hélder Basílio e José Caldeira viriam a ficar no sexto lugar final, com um total de 237 pontos, contra os 314 dos vencedores, os franceses do ‘Team France Jeune 1’.

Com duas das cinco provas já realizadas, neste circuito Mundial, o Uon Sailing Team conseguiu subir ao quarto lugar do ranking de 2018, somando agora 30 pontos, menos cinco que os terceiros classificados os franceses do ‘Culture Foil’.

A próxima etapa está agendada para Junho, entre os dias 14 e 17, na baía de Barcelona.