Universo de extraterrestres

Adelaide de Freitas tem patente ao público no Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal, a exposição ‘Espelhos do Mar II’, uma mostra de fotografia onde retrata gente e paisagem, e prepara-se para inaugurar na próxima quinta-feira uma nova exposição, esta de pintura, intitulada ‘Os Meus Extraterrestres’. Pode ver estes novos trabalhos na Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho - Núcleo Museológico de Machico. A inauguração é às 17h30.

“Desde cedo tenho um fascínio pelo desconhecido e pelos espaços extra-galácticos, em busca de respostas para além deste sistema solar e da sua vida”, confessa a artista, assumindo mesmo algum deslumbramento com o seu trabalho. “Depois de concluída a obra, coloco-a em frente ao meu sofá, e, deleito-me a observá-la, numa contemplação infinita, interrogando-me a mim mesma ‘Como é que eu fiz isto?’

A pintora e fotógrafa nasceu na Madeira mas não ficou por cá. Ainda cedo mudou-se para a Inglaterra, estando actualmente a residir em Lisboa, onde desenvolve o seu trabalho. Epõe desde 1995. Está representada em várias colecções, entre elas na da Fundação Berardo. Entre as suas apresentações públicas estão uma exposição ‘Espelhos de Lisboa’, na Santa Casa da Misericórdia, e ‘Espelhos do Mar’, no Museu Forte de São Jorge de Oitavos, em Cascais.