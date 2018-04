Universidade Sénior preserva Palmito

Os ‘Palmitos’, um dos artigos porto-santenses mais conhecidos, não só na ‘ilha dourada’, mas também na da Madeira, vão ter um novo incentivo, pela mão da Universidades Sénior do Porto Santo.

Conforme o DIÁRIO noticiou em edições anteriores, o Palmito é uma das disciplinas leccionadas nas aulas da Universidades Sénior. “Trabalhar o Palmito para construção de chapéus, mas também, outros materiais” referiu a responsável, Rute Areal.

Para dar um novo alento à concepção do tradicional chapéu de palha, que é sinónimo da cultura porto-santense, este novo projecto, vai ter a preciosa ajuda de Otília Melim, moradora no sítio da Serra de Fora, considerada uma entendida nestas artes.

Este projecto de revitalização do Palmito não vai se ficar pela Universidade Sénior, segundo a responsável adiantou ao DIÁRIO. Entre Abril e Junho, “vamos abrir as portas à comunidade, e, quem quiser às quartas-feiras das 16 até às 18 horas, poderá comparecer no Centro de Juventude do Porto Santo e aprender esta bela arte, que está em período em desaparecer e temos efectivamente, de alguma forma, fazer um esforço para a recuperar”.

O palmito mas também outros artigos culturais da ilha dourada como o vinho, a melancia e outros podem potenciar e muito o turismo local.

“Quando nós vamos visitar um outro local (fora da Ilha do Porto Santo), nós queremos conhecer o que há de mais típico”, apontou Rute Areal realçando a importância dos artigos históricos nas localidades. Logo, prosseguiu, “se tivéssemos um local no Porto Santo, onde os nossos artesãos pudessem estar a trabalhar, era sem dúvida um mais-valia”.

“Dávamos a conhecer não só o produto em si, mas também, estávamos a oferecer aos turistas uma experiência”, disse Rute Areal que disse ainda, “ hoje em dia mais do que conhecer os lugares, as pessoas procuram experiências”.

A Universidade Sénior é uma instituição que foi criada pela, DRAPS e Junta de Freguesia do Porto Santo, e dentro das suas disciplinas, não só conta com as aulas de Palmitos, mas também de teatro, cantares e outras disciplinas que fazem as pessoas com mais de 55 anos, passem a vida mais alegre, descontraída num ambiente de camaradagem e partilha.