Unionistas de calculadora na mão

Afinal o União da Madeira não depende apenas de si para garantir a permanência. O técnico unionista Ricardo Chéu, aquando da antevisão relativa à visita dos insulares a Viseu, para defrontar o Académico local, garantia isso mesmo, numa altura em que os azuis-e-amarelos já não venciam há sete partidas.

A verdade é que volvidas quatro jornadas desde as palavras do treinador pegámos na calculadora e verificámos que o União depende de terceiros para se manter na II Liga. No entanto, importa salientar que a constatação de Ricardo Chéu teve um efeito positivo nas exibições e resultados alcançados pelos madeirenses, que desde então somaram quatro triunfos consecutivos, mantendo-se na luta pela permanência quando falta jogar somente uma partida.

Uma vitória frente ao Cova da Piedade, na próxima jornada, torna-se imperativa para o União não descer ao Campeonato de Portugal sete anos depois, ficando assim à espera das derrotas de Sp. Braga B, Covilhã, Benfica B, Oliveirense ou Famalicão.

Em relação ao adversário da próxima ronda, o Cova da Piedade garantiu a permanência na II Liga, na jornada passada, facto que não invalida os lisboetas de quererem disputar os três pontos em jogo.

Importa realçar que na primeira ronda o União venceu o Cova da Piedade por 1-0, na Madeira, com um golo de Betinho. R.S.