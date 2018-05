União tem de jogar hoje sem ‘Piedade’

O União da Madeira viajou ontem de manhã para Lisboa, depois de uma grande incerteza, treinou e almoçou na Cidade do Futebol, em Oeiras, a convite da Federação Portuguesa de Futebol, organismo a quem o clube madeirense fez questão de agradecer publicamente, na pessoa de Pedro Prudêncio.

“Recebendo-nos com imensa gentileza. Obrigado”, revelaram os unionistas nas redes sociais, na véspera do jogo mais importante da temporada, na Cova da Piedade, onde é fundamental vencer - o empate até pode servir os interesses unionistas, caso o Sp. Braga B perca em Alcochete, diante do Sporting B.

“Nós estamos focados em ganhar ao Cova da Piedade, nada mais nos importa, porque o resto não conseguimos controlar”, disse o treinador, Ricardo Chéu, na conferência de Imprensa, que decorreu na sede de FPF, onde fez questão de valorizar o adversário.

“Sabemos que temos uma tarefa difícil, perante um adversário difícil, que está motivado, e que tem jogadores muito experientes, como são os casos do Miguel Rosa e o Evaldo”, vincou o técnico, que comanda uma “equipa que também está com confiança”. “A qualidade que temos vindo a apresentar fazem-nos acreditar que vamos ser bem sucedidos. Só temos de fazer o nosso sem pensar naquilo que os outros irão fazer, porque se não o fizermos a nossa sentença fica feita”, esclareceu.

Ricardo Chéu disse também que está “preparado para ganhar o jogo”, apesar de “não adivinhar o futuro”. “Mas por aquilo que nós somos e trabalhamos, por aquilo que representa o clube numa Região e no futebol português, o União só tem de ficar na II Liga e não há volta a dar”, disse.

Danilo Dias é mais um

Danilo Dias também marcou presença na sala de Imprensa, onde disse estar feliz por estar a jogar com regularidade, após uma grave lesão. “É bom trabalharmos sobre vitórias, traz motivação, alento, qualidade de treino e jogo. Acredito que vamos vencer”, frisou o avançado brasileiro. “Temos de ser positivos e o nosso objectivo é vencer o Cova da Piedade, trabalhando até à exaustão para deixarmos o União na II Liga. O nosso foco é o nosso jogo e não nos importarmos com os outros”, finalizou. f.s.