O União garantiu ontem a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal, com uma robusta vitória, por 3-0, no reduto do Merelinense, com dois golos de Luizinho e um outro, de elevada categoria, de Aldair.

Os unionistas estiveram sempre por cima do jogo, nunca deram veleidades à equipa bracarense, e conseguiram um triunfo que não sofre contestação.

Desta forma, o União vai participar...