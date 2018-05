O União apresentou um protesto no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra o Santa Clara, por não ter inscrito pelo menos dois jogadores sub-23 no boletim do jogo que venceu por 1-0, a 18 de Fevereiro, na Madeira.

Os unionistas provaram que os açorianos tinham apenas um jogador sub-23 na ficha e que, por isso, tinham de subtrair um atleta do boletim de jogo, o que não se verificou.

Com base neste procedimento, o União exige que o Santa Clara seja punido com a sanção de derrota e de subtracção de pontos, que está previsto no artigo 78.º do regulamento disciplinar da Liga de Clubes, que aborda a inclusão irregular de jogadores, sustentado também no artigo 77.º A, do regulamento de competições, que define a inclusão de jogadores de ficha de jogo.

Ora, este protesto já despertou a atenção de outros clubes, mormente de Penafiel e Arouca, que poderão ser beneficiados com a eventual perda de pontos do Santa Clara, enquanto o União deixaria de estar abaixo da ‘linha de água’, pois teria mais três pontos.

Segundo apuramos também, o processo deu entrada nos serviços do Conselho de Disciplina da FPF a 24 de Abril último e encontra-se a ser analisado.