União pode não ir a jogo com o Cova da Piedade

Luan Santos não será opção para o jogo de domingo, na Cova da Piedade, confirmou o avançado brasileiro ao DIÁRIO.

Como o clube continua sem divulgar o boletim clínico, foi o próprio jogador a esclarecer o que verdadeiramente se passa.

“Sei que tem gerado alguma dúvida a minha situação no clube mas, a verdade, é que estou lesionado”, contou o atleta, esclarecendo que se lesionou “no gémeo esquerdo no jogo contra o Nacional”.

“Fiquei em tratamento, tentei voltar contra o Covilhã mas não foi possível. Quando fui aquecer no segundo tempo senti novamente dores e não consegui dar o meu contributo à equipa, pelo que voltei para a fisioterapia para continuar com o tratamento. Porque o meu objectivo é ajudar os meus companheiros, tentei retomar os treinos mas continuei a sentir algumas dores, pelo que fiz um outro exame, que revelou que tinha uma fibrose e líquido, daí as dores que me impossibilitam de voltar a jogar e ajudar a minha equipa”, explicou Luan Santos, acrescentando que segue os tratamentos de fisioterapia e que está desolado por não poder colaborar nesta recta final de campeonato. “Estou muito triste em não poder ajudar minha equipa. Mas acredito que vamos garantir a manutenção”, vincou.

União joga sábado às 11h15

Entretanto, ontem, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional divulgou o horário dos jogos da última jornada da II Liga, que será quase toda ela disputada no sábado, 12 de Maio, de manhã.

Para domingo ficaram apenas marcados dois encontros, entre equipas já com a situação resolvida na tabela, neste caso o Nacional-Guimarães B (10h15) e o Real-Gil Vicente (16 horas).

Quanto ao União vai jogar na Cova da Piedade a partir das 11h15. Será o tudo ou nada da turma madeirense, que precisa de pontuar para não descer, isto se o Sp. Braga B perder em Alcochete, com o Sporting B. Caso contrário, será fundamental ganhar.