União mantém a esperança

O União conseguiu ontem uma vitória determinante na luta pela fuga à despromoção, ao ganhar por 2-1 em casa do Famalicão, em jogo da 36.ª jornada da II Liga.

Pathé Ciss deu vantagem aos forasteiros, aos 19 minutos, Mendes, com um golo de belo efeito, ainda empatou na primeira parte, aos 28, mas, na segunda metade, Miguel Lourenço selou a terceira vitória seguida dos madeirenses, aos 64.

O União começou cedo a pressionar alto, mostrando mais convicção do que a equipa da casa, e foi desse foco em vencer que nasceu o primeiro golo: livre cobrado por André Carvalhas, Betinho cabeceou ao poste e Ciss marcou na recarga.

O Famalicão, já ‘estacionado’ no meio da tabela, respondeu com Diogo Cunha a rematar forte, mas contra o corpo de um adversário, após cruzamento atrasado de Joel, aos 27 minutos. E, um minuto depois, aos 28, Mendes fez o empate, com um grande golo, a aproveitar bem um passe de Feliz.

A equipa madeirense, ciente de que a tentativa de fuga aos lugares de despromoção dependia de uma vitória no jogo de Famalicão, intensificou o ritmo de jogo e apostou tudo no ataque, enquanto os famalicenses, menos preocupados, pareciam acomodados.

Aos 38 minutos, uma ‘bomba’ de Danilo saiu ao lado e, aos 45, Flávio Silva atirou à figura. Já depois do descanso, foi a vez de Betinho tentar, desmarcado por Tiago Moreira, mas a bola saiu ao lado, aos 52. O conjunto minhoto só subia no terreno a espaços e, aos 59 minutos, Vítor Lima rematou forte e proporcionou a Chastre uma grande defesa.

A equipa visitante procurava a vantagem com mais intensidade e o empenho acabou por dar frutos: Miguel Lourenço, após canto marcado por Júnior, fez o segundo, aos 64 minutos.

Flávio Silva podia ter posto um ponto final no jogo, aos 69 minutos, só que, sozinho, permitiu que Gabriel chegasse à bola.

Ainda antes do apito final, William rematou por duas vezes para defesa, também a dobrar, do guardião insular (74 e 79 minutos) e Anderson também tentou repor o empate, aos 89, mas a bola saiu ao lado e o resultado não se alterou.

Este foi o terceiro triunfo consecutivo, naquele que já é o melhor registo dos unionistas no campeonato, deixando margem carimbar o objectivo da manutenção na II Liga.