União enviou ofício a questionar Proença

O União enviou um ofício à Liga Portuguesa de Futebol a requerer esclarecimentos e reclamando justiça no ‘caso Santa Clara’.

Através de dez questões, que podem servir de base para a apresentação de uma eventual queixa-crime à estrutura liderada por Pedro Proença, a administração azul-e-amarela pretende saber “qual a motivação subjacente ao facto da Liga não ter comunicado ao Conselho de Disciplina o incumprimento pela Santa Clara SAD, do número mínimo de jogadores com idade até 23 anos no conjunto de jogadores de categoria sénior que compõem o plantel”, bem como “a motivação subjacente ao facto de não ter comunicado ao Conselho de Disciplina, o incumprimento pela Santa Clara SAD de não incluir na ficha técnica o número mínimo de jogadores com idade até 23 anos, na semana que sucedeu à realização dos jogos com o União, Varzim e Gil Vicente.

Os unionistas também querem saber “qual a motivação da Liga por não ter comunicado ao Conselho de Ðisciplina o incumprimento a Santa Clara SAD, desde o mês de Setembro de 2O77, de inscrever o treinador da equipa - Sr. Luís Pires -, na ficha técnica e o mesmo não se apresentar presencial e consecutivamente no banco de suplentes”.

O clube madeirense, que enviou também o ofício ao Académico de Viseu, parte interessada também na equação, vai aguardar por respostas da Liga e por uma decisão do Conselho de Disciplina da FPF que seja contrária à recomendação da Comissão de Instrutores da Liga, que se decidiu pela sugestão de uma multa pecuniária ao clube açoriano. f.s.