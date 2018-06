União é hoje recebido por Secretário de Estado

A administração do União reúne-se esta tarde com o Secretário de Estado do Desporto.

O encontro entre os responsáveis unionistas e João Paulo Rebelo realiza-se em Lisboa, às 19 horas, na sede deste organismo público, na Avenida Infante Santo, e surge na sequência de uma solitação do clube madeirense, “com carácter de urgência”, pedida no final do mês de Maio “para expor o vergonhoso caso Santa Clara”, como informou a SAD unionista na altura.

Num documento enviado a João Paulo Rebelo, assinado pelo presidente da colectividade azul-e-amarela, Filipe Silva, foi frisado que a colectividade madeirense “tem fundados receios que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional não vem exercendo cabalmente a função de entidade reguladora das competições profissionais por si organizadas”.

Em causa está o diferendo que coloca o União e o Santa Clara na luta pela permanência, no caso do União, e na luta pela subida no caso do Santa Clara.

Recorde-se que neste momento o processo está nas mãos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que é presidido por José Manuel Meirim, que já ouviu o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, que admitiu os factos constantes da acusação sobre a não utilização de jogadores sub-23, nos jogos com União, Varzim e Gil Vicente.

Tudo que hoje, no mais tardar até ao final da semana, este órgão federativo se pronuncie sobre um eventual castigo ao clube açoriano.

Os unionistas, com base no artigo 78 do Regulamento de Disciplina, acreditam que o Santa Clara será punido com pena de derrota - venceu o União, a 18 de Fevereiro, por 1-0 - e com pena de subtracção de pontos, entre dois a cinco, ao invés da proposta apresentada da Comissão de Instrutores da Liga, que defendeu apenas a pena de multa ao clube liderado por Rui Cordeiro.