O União conquistou ontem a segunda edição do Torneio ‘João O Velha’, evento organizado e dinamizado pelos veteranos do Nacional, e que este ano teve João Gonçalves, antigo jogador do clube, como homenageado.

Na final, que teve o Estádio da Madeira como palco, os unionistas venceram o Nacional, por 1-0, recebendo assim o troféu das mãos do presidente alvinegro Rui Alves.

Ontem o...