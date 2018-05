Uma viagem inesquecível

A Maria Constança tem apenas um ano, mas é dona de um sorriso capaz de conquistar o mundo. Há um ano ganhava a iniciativa da TAP, ‘Abraçar Portugal’, que lhe deu a ela e aos pais a possibilidade de viajarem para Lisboa, aquando do seu primeiro aniversário.

Para os progenitores, Andreia Silva e Carlos Sousa, esta não foi a primeira vez que andaram de avião, mas para a mãe foi a primeira visita à capital portuguesa. Naturais do Porto Santo, embarcaram nesta viagem na passada sexta-feira, tendo aproveitado a tarde para passear pela cidade e visitar alguns centros comerciais.

Já o dia de ontem, tal como presenciou o DIÁRIO, foi mais especial. A visita ao Jardim Zoológico de Lisboa fez as delícias da bebé, que até teve e oportunidade de tocar em alguns dos animais. Mesmo que a medo, lá ganhou confiança para cumprimentar os animais da quinta, sob o olhar atento da mãe e do pai.

Outros animais maiores impunham mais respeito, ou não fosse a girafa ser tão alta ou o bisonte ser tão grande. O passeio ao colo dos jovens pais fez-se a bom ritmo, com direito a palmas, sorrisos e olhos muito curiosos. Quando o cansaço chegou, Maria Constança adormeceu, acordando mesmo a tempo do almoço.

Foi aí que ficámos a conhecer melhor os pais desta bebé. Andreia Silva e Carlos Sousa, 24 e 23 anos, não planeavam ter filhos no imediato, mas o nascimento da Maria Constança foi mais que bem-vindo. Aliás, o sentimento é visível nos olhos de ambos quando falam da filha.

Vivem os dois no Porto Santo e uma apendicite, aos seis meses de gravidez, ainda fez com que a mãe tivesse que ser evacuada para a Madeira para ser submetida a uma cirurgia. “Acho que a gravidez foi pior do que o primeiro ano de vida dela”, assume o pai.

Já a mãe, garante que tudo tem corrido pelo melhor e quanto à prenda que recebeu da TAP, achava que era uma brincadeira. Quando deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, as águas já lhe tinham rebentado no Porto Santo. O parto foi bastante demorado, com a menina a nascer apenas no dia seguinte. “Ainda fui incentivada pelas médicas e enfermeiras, que disseram que se fizesse força nesse momento ainda ganhava uma viagem”, lembra Andreia Silva, que na altura ainda brincou dizendo que ganhava a viagem de volta à ilha dourada.

Mas a verdade é que ganhou mesmo o prémio, com a Maria Constança a ser a primeira bebé do arquipélago a nascer no Dia da Mãe.

A experiência em Lisboa foi melhor do que a esperada, com tempo livre, mas também a visita ao zoo, que não terminou sem antes assistir ao espectáculo dos golfinhos e leões marinhos. Foi aí que a Constança não se coibiu de bater palmas e acenar a quem passava. Ora de olhos postos nos animais, ora nas pessoas que a rodeavam, com uma boa disposição contagiante.

A viagem termina hoje de manhã, com regresso à ilha dourada, depois destes dias de descobertas.

No fundo, esta foi uma viagem inesquecível para os Andreia Silva e Carlos Sousa: a primeira partilhada com a filha, que ficará documentada nas dezenas de fotografias captadas e na memória