Uma semana, várias artes

A Semana Regional das Artes 2018 prossegue hoje com um rol de iniciativas artísticas que promete cativar o público, sendo que um dos pontos altos é a actuação das Ninfas do Atlântico, grupo que venceu a edição deste ano do ‘Got Talent Portugal’ da RTP-1.

A festa inicia-se, logo pela manhã, às 10 horas, com o espectáculo ‘Festa no Jardim’, protagonizado por crianças do pré-escolar, que se realiza no auditório do Jardim Municipal. Depois dos mais pequenos mostrarem o seu talento, eis que sobem aos palco os alunos do Ensino Básico e Secundário para uma iniciativa de dança, intitulada ‘Dance Show’, que se realiza, pelas 11h30, e que irá pôr todos a ‘mexer o corpo’.

O espectáculo ‘salta’ do auditório do Jardim Municipal para o Centro Comercial La Vie, onde há para ver a exposição de expressão plástica ‘Viagem no tempo: as minhas incríveis descobertas’. Uma mostra da autoria dos alunos do Ensino Básico, que irá estar patente ao público até ao dia 17 de Junho. A iniciativa acontece em paralelo com uma entrega de prémios.

De tarde, isto pelas 14h30, a Semana Regional das Artes 2018 prossegue no Teatro Municipal Baltazar Dias, com um espectáculo da modalidade artística de canto coral, que será protagonizado pelos estudantes do Ensino Básico e Secundário, assim como pelas Ninfas do Atlântico, da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) que venceram a edição deste ano do ‘Got Talent Portugal’, programa de caça-talentos da RTP-1.

Depois deste momento musical, realiza-se, pelas 16 horas, o espectáculo da modalidade artística de instrumental, intitulado ‘Instrumental Show’. Os protagonistas são os alunos do Ensino Básico e Secundário que irão animar o auditório do Jardim Municipal.

Uma hora e meia depois, eis que acontece a exposição de expressão plástica ‘Terra à Vista! - à descoberta da nossa Ilha’, seguida da entrega de prémios. Uma iniciativa que terá lugar no Palácio do Governo Regional - EntreArte da SRE e que pode ser vista até ao dia 17 de Junho, tendo como ‘anfitriões’ os alunos do Ensino Básico.

Ao fim do dia, isto pelas 18 horas, o palco da Avenida Arriaga recebe os Combos Rock, da DSEAM. Um momento que, com certeza, irá cativar todos os amantes deste estilo musical.

O espectáculo desta terça-feira, dia 12 de Junho, fecha com ‘chave de ouro’, com a Tertúlia das Artes, que se realiza, pelas 18h30, sob a temática ‘Artes na Educação’, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Ontem, a Semana Regional das Artes 2018 arrancou com um espetáculo de abertura, no auditório do Jardim Municipal do Funchal, que visou celebrar o Ano Europeu do Património Cultural, através da trilogia passado, presente e futuro das artes, com o intuito que o público reflicta sobre questões tão diversas como ‘Eu artístico versus eu formatado’, ‘O que pretendemos fazer com a arte?’ ou ‘Estaremos a preservar, a cuidar ou a destruir património cultural?’.

Concebido como uma espécie de musical, este evento apresentou uma simbiose entre as várias artes (música, dança, teatro e artes plásticas). Participaram neste espectáculo 80 alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico e oito do Ensino Secundário, oriundos de cinco escolas da região (EB1/PE do Covão, EB1/PE da Vargem, Escola do Santo Condestável, EB1/PE de Visconde Cacongo e ES Jaime Moniz). A estes, juntaram-se os estudantes das actividades artísticas extraescolares da DSEAM e algumas formações artísticas desta instituição.

Além disso, ocorreu a abertura da 19.ª Exposição Regional de Expressão Plástica ‘Terra à vista!’, na Placa Central da Avenida Arriaga, que inclui trabalhos de 76 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico, de 16 escolas dos 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário e de 10 instituições de educação especial. Um momento que contou com a actuação do Ensemble de Percussão da DSEAM e que levou muitos a sonhar

A Semana Regional da Artes 2018 foi também ontem abrilhantada pela inauguração da exposição ‘Corta&Cola’, que teve lugar na sala de exposições da Assembleia Municipal do Porto Santo. Esta é uma mostra composta por 90 obras executadas em três workshops de expressão plástica, que foram realizados nas escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico da Ilha Dourada.