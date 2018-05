Uma questão de natalidade

Em 1971 a Madeira e o Porto Santo tinham uma taxa de natalidade de 24,3%, ou seja há 47 anos, nasciam mais de 24 crianças por cada mil habitantes nas então ilhas adjacentes de Portugal. Vinte anos depois, em 1990, a taxa bruta de natalidade baixara quase 10 pontos percentuais, para 13,9%. Em 2010, já ia nos 9,5%.

Essa é a grande mudança que houve na Madeira nos últimos anos, no que toca às questões da natalidade, além do facto de as famílias, de um modo geral, e as mães em particular, terem hoje muito maiores condições, direitos e garantias de apoio social. Há 47 anos, pode-se afirmá-lo, a grande maioria das mães era dependente dos pais das crianças, embora muitas tivessem que arcar com o peso da criação dos filhos sozinhas, uma vez que também nessa altura grassava o desemprego e a emigração, sobretudo nos membros masculinos das famílias.

Não é por acaso que em 1971 tinham nascido 6.130 crianças, menos do que os 6.737 bebés do ano anterior (dados estatísticos disponíveis não recuam mais), em 1991 já baixara para 4.419, em 1995 já ia nos 3.057 nascimentos e no ano passado estava abaixo dos dois mil nascimentos, 1.960 mais precisamente. Outro pormenor, em 1971, havia 137 mil mulheres na Madeira, em 2016 eram 136 mil, naturalmente nem todas em idade fértil. Ou seja, actualmente com uma população equiparada em número à de há 47 anos, ela está mais envelhecida e, por conseguinte, há menos mulheres em idade fértil, agravado pelo facto de, actualmente (2017), o índice de fecundidade ser de pouco mais de um filho por mulher, mas em 1981 este índice era de mais de dois filhos, altura em que nasceram 4.419 bebés. Seguramente, muito maior era o índice de fecundidade em 1971.