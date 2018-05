Uma profissão à deriva

Pode ser chamado de ‘homem do leme’. João Xavier, mais conhecido por ‘Jana’, é um dos três últimos bomboteiros a exercer esta função na Madeira, profissão que já existe há mais de 200 anos e em risco de desaparecer. Porquê? Simplesmente devido ao facto de terem deixado de passar licenças para o desempenho desta ocupação histórica e profundamente enraizada nas nossas águas.

Ligado às profundezas do oceano que banha esta terra há mais de 60 anos, o bomboteiro desde muito novo dedicou-se à mergulhança, uma arte que passava por apanhar moedas atiradas para o mar pelos turistas que nos visitavam nos navios de cruzeiro e que se ‘perdeu’ quando ‘Jana’ tinha 19 anos. De facto, essa extinção assemelha-se ao que está prestes a acontecer.

“Iniciei a actividade de bomboteiro quando tinha 34 anos, mas já com nove anos dedicava-me à mergulhança. Fugia da escola para vir para o porto e cheguei a ganhar 90 escudos num dia, o que na altura era muito dinheiro”, começou por referir o homem que hoje conta com 71 anos de sabedoria e que lamenta o destino traçado à sua profissão, isto é, a sua extinção. “Morrendo estes três acabou”, resumiu.

Segundo relatou o septuagenário, estas licenças “eram passadas pela Alfândega e pela Capitania”, ou seja, “a Alfândega passava a licença para entrarmos dentro dos navios e a Capitania dava a cédula marítima para vendermos no porto”, havendo ainda outra para o comércio “depois do sol posto”.

Quanto ao facto de muitos de nós não sabermos o que é um bomboteiro, ‘Jana’ sorriu e afirmou que a questão colocada foi “curiosa”, pois “as pessoas e os madeirenses não sabem o que é um bomboteiro”, especialmente “os mais novos”. “Às vezes perguntam-me pela profissão e digo que sou bomboteiro e pedem-me para repetir. Não sabem o que é”, disse.

O foco voltou-se então para a questão de não serem permitidas mais licenças a novos bomboteiros, problema que se agravou com a construção do hangar no Porto do Funchal, onde existem diversas lojas de souvenirs, mas também porque o trânsito de passageiros é completamente desadequado à actividade que ‘Jana’ desempenha.

“Estão a deixar-nos morrer. O meu filho ajuda-me, mas quando eu falecer já não o deixam trabalhar. Esta profissão faz parte da história! Quando os bomboteiros existiam não havia estas casas de artefactos. Quem promoveu o Bordado Madeira fomos nós, não foram as lojas”, explicou ‘Jana’, acrescentando que “havia toalhas vendidas a três ou quatro libras e que hoje custam três, quatro ou cinco mil euros”.

“A licença de taxista pode ser vendida para que outra pessoa possa continuar a actividade. Esta devia ser igual e nunca mais se acabava”, lançou o repto, esperando que alguém leia as suas palavras como forma de preservar aquilo que faz parte da nossa identidade.

Olhando para o passado, “alemães, italianos e brasileiros eram os maiores compradores”, sendo que o nosso entrevistado, em relação às línguas, desenrasca-se com qualquer turista que lhe apareça à frente. “Podem até vir do Paquistão!”, exclamou, frisando que os outros dois colegas “têm mais dificuldades” nesse aspecto.

Importa salientar que os outros dois bomboteiros já não caminham para novos. Um tem 92 anos e outro 68.

Tudo mudou em dez anos

Não há muito tempo “era melhor para trabalhar” como bomboteiro, mas agora ‘Jana’ apenas ganha “meia dúzia de euros”. De facto, há 40 anos existam perto de 120 bomboteiros, mas chegaram a haver “mais de 240”. Para ser mais preciso, “em oito anos desaparecerem mais de 20 bomboteiros, tudo por causa de terem construído o hangar”, onde muitos deles até morreram “de desgosto”.

“Como bomboteiro cheguei a vender setes carros cheios num dia”, afirmou, adiantando que actualmente são os artigos magnéticos ou postais que têm mais escoamento. “Agora levo semanas para vender uma toalha e já cheguei a vender 50 ou 60 num dia”, adiantou o bomboteiro, manifestamente desapontado pela realidade com que se depara em relação ao seu sustento. “Se fizer 100 euros num dia é uma vitória”, acrescentou.

Depois da guerra no Kuwait nunca mais deixaram ‘Jana’ entrar a bordo dos navios, mesmo quando já era convidado a comer à mesa de capitães e tripulação. De resto, o nosso homem do mar detém um conhecimento ímpar de todas as embarcações que nos visitam, não estando ao alcance de qualquer um toda a ‘bagagem’ que guarda na sua memória.