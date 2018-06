Uma ‘pitada’ de memórias

Rezam os relatos dos seus actuais habitantes que o sítio dos Salgados, na Camacha, foi onde se deu a origem desta freguesia pertencente a Santa Cruz. A serenidade de um local que fica no fim de uma estrada sem saída é deveras impactante, mas que nos remete a duas sérias preocupações: a falta de pessoas e a consequente vegetação que consumiu grande parte das fazendas e habitações, votadas ao abandono.

A vista sobre o vale que separa a Camacha de Gaula é de cortar a respiração, tendo como plano de fundo o Oceano Atlântico e as Ilhas Desertas. Por outro lado, os vários poios que outrora eram cultivados até à ribeira mostram que as gerações vindouras não olharam para a lavoura como os seus antepassados, tendo preferido emigrar ou deslocar-se para outras zonas da Região.

Segundo os relatos dos residentes que abordámos vivem actualmente nos Salgados cerca de cinco casais, o que dá um total de 10 pessoas. Na verdade, passam mais turistas durante o dia neste sítio, na Levada do Caniço, que termina na Assomada, do que efectivamente o número de habitantes.

Noutro campo, para que o leitor tenha uma ideia da importância deste sítio, o PCP apresentou há um ano, na Assembleia Legislativa da Madeira um projecto para a criação de uma área de paisagem protegida nos Salgados, tendo reunido a concordância de toda a oposição, que desconfiou do acesso a fundos europeus para efectivar tal pretensão.

A verdade é que esta pasta passou para o âmbito municipal e que até agora não ‘libertou’ o ansiado fumo branco, tendo no entanto avançado com uma proposta para classificar o sítio dos Salgados como de interesse municipal.

Descendente dos primeiros residentes é baú de recordações

Jacques, de 79 anos, é a voz e o rosto de memórias gravadas ao longo de décadas no primeiro local habitado da freguesia da Camacha.

O septuagenário, começou por destacar que nos Salgados “o ar é limpinho e não há ladrões, por enquanto”.

“Nasci lá em baixo no fundo, nas últimas casas, ao pé da levada. Chamava-se o sítio das Marianas. As primeiras pessoas que existiram na Camacha eram da família do meu pai!”, contou Jacques, na escadaria junto à habitação onde agora reside.

Foi também o nosso entrevistado que nos adiantou que “a primeira capela que houve na Camacha” foi ali, “antes da igreja lá em cima sequer existir”.

Veio então à tona recordações sobre como era a vida ali antigamente. “Aqui era tudo cultivado. Havia muito trigo e depois ceifavam o trigo e plantavam feijão, batatas, maçarocas e cebolas... era tudo”, explicou Jacques, lembrando os árduos tempos em que as pessoas “subiam a pé por aqui a fora e iam até ao Funchal para vender”, pois “não havia carro naquele tempo!”.

“Os velhinhos foram morrendo e os novos não querem fazer nada nem semear. Querem é estar à frente do computador”, brincou o residente que já caminha para os 80 anos de idade, lamentando o panorama actual do local: “Tem mais casas vazias do que cheias”.

Ainda de acordo com Jacques, “o restaurante e a levada são as duas coisas que trazem mais pessoas” ao sítio, embora faça reparos ao estado do percurso que está “esmigalhado, porque nunca arranjam”. “Muitos turistas passam aqui e vêm às vezes perguntar «Camacha, Camacha» e eu digo «Caniço, Caniço»”, disse, arrancando uma gargalhada à equipa do DIÁRIO.

Casa dos Salgados é um ponto de referência por ‘embirração’

Inácio Sá, de 65 anos, é o principal dinamizador do sítio. Há oito anos abriu “uma casa que sabe receber”, mesmo ao lado da moradia onde nasceu. “Nasci aqui ao lado com a ajuda de uma parteira e depois aos 18 anos saí daqui”, começou por referir o empresário ligado à restauração desde que abriu a Casa dos Salgados, ponto de referência na Camacha para quem queira ter uma refeição bem ‘atestada’ e com qualidade.

“Antes não vinha carro e era tudo a pé até lá em cima. A estrada só chegou há uns 12 anos. Há uns anos atrás é que vim por aqui abaixo e vi isto tudo cheio de mato e decidi fazer o meu negócio, que é diferente do habitual”, disse Inácio, lembrando que quando começou o projecto muitas pessoas chamaram-lhe de “louco”.

“Passei muito tempo da minha infância aqui. Saí daqui porque é dos sítios mais isolados de Santa Cruz, mas acho que já há muita gente que conhece o sítio dos Salgados, por causa da Casa”, afirmou o sexagenário, que tem como companhia diária Rui, o seu gato.

“Uns emigraram e outro morreram. Se não fosse o restaurante não vinha ninguém aqui. Há uns atrás quando houve um incêndio tornou a paisagem muito triste, escura e preta, e não foi há muito tempo. Estou a falar de há quatro anos, mas agora está mais verde e muito mais bonito”, congratulou-se, esperando que este Verão se olhe para a prevenção.

Sobre a capela histórica, parcialmente destruída e repleta de vegetação, “é um pouco arriscado ir até lá” pelo estado em que a levada se encontra, mas Inácio não tem dúvidas de que “alguém devia voltar a reconstruí-la”.

Com uma cerveja amavelmente oferecida por Inácio Sá, para matar a sede do sobe e desce pelas veredas dos Salgados, fizemo-nos à estrada com o dever na nossa consciência de transmitir aos leitores que a Madeira profunda merece ser visitada por todos e não apenas pelos turistas, pois em cada recanto desta ilha escondem-se histórias genuínas e paisagens que perduram nas nossas retinas.