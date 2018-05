Uma ode aos laços que norteiam a vida

O Estádio do Marítimo foi cenário, ontem à noite, da cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar 2018, este ano subordinada ao tema ‘Laços do Património Cultural’, numa alusão ao Ano Europeu do Património Cultural que se está a comemorar. Uma edição que tem a particularidade de estar associada a outra importante efeméride, uma vez que faz parte das comemorações dos 600 anos do achamento da Madeira.

Realizada com um dia de atraso relativamente à data inicialmente prevista, na sequência do luto nacional pelo falecimento de António Arnaut, esta cerimónia de abertura voltou a destacar-se pela sua qualidade, fruto de um bonito espectáculo, repleto de animação, cor, brilho, música e movimento, numa conjugação perfeita que, uma vez mais, teve o condão de cativar e de emocionar quem teve o privilégio de assistir.

Tão ou mais importantes do que o próprio espectáculo cénico foram as mensagens transmitidas aos espectadores que estiveram nas bancadas, que não encheram, do Estádio do Marítimo ou que seguiram esta cerimónia de abertura através da televisão. Mensagens de promoção da diversidade e do diálogo interculturais e da coesão social, inerentes ao Ano Europeu do Património Cultural, mas também num apelo ao fortalecimento dos laços, nomeadamente em termos daquilo que é a ligação mais próxima, seja à família, seja igualmente às comunidades e às suas tradições.

Mas foi a família, enquanto pilar da sociedade, que assumiu um protagonismo muito particular neste espectáculo. A partir da história de ‘Pinóquio e Gepeto’ e fruto de uma parceria com o Instituto de Segurança Social através do projecto ‘Pelo Direito de Crescer numa Família - Famílias de acolhimento’, foi lançado um apelo à reflexão sobre a realidade de muitas crianças que crescem privadas do ambiente familiar, chamando-se a atenção, igualmente, para alguma indiferença da sociedade actual em relação ao sofrimento alheio.

Outro momento alto da festa foi a homenagem prestada ao Porto Santo, numa associação aos 600 anos do achamento e onde foram enaltecidos os encantos muito peculiares da ‘ilha dourada’.

Mais de 2.000 figurantes

A cerimónia de abertura teve a presença de 2.090 figurantes, entre alunos do 1.º ciclo do ensino básico (900), dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário (600) e da educação especial (150). A estes juntaram-se 40 alunos do Conservatório da Escola Profissional das Artes - Eng. Luiz Peter Clode, 150 de diversos projectos de dança associados às escolas, bem como 250 seniores.

Antes de tudo isso, representantes dos diversos estabelecimentos de ensino participantes nos jogos desfilaram em redor do relvado do Estádio do Marítimo, após o que se seguiu a chamada ao relvado dos padrinhos das diversas modalidades que fazem parte da Festa do Desporto Escolar 2018.

O espectáculo teve ainda as actuações de Diogo Silva, vencedor do 37.º Festival da Canção Infantil da Madeira 2018, Ana Rita, Micaela Abreu, Vânia Fernandes, que foi acompanhada pelo Coro Infantil do Conservatório da Escola Profissional das Artes - Eng. Luiz Peter Clode, Vítor Fonseca (Cifrão) e Coro da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, que entoou os hinos de Portugal e da Madeira.

Refira-se, por fim, que a tocha que iluminará estes jogos foi transportada pelo trio de jovens ginastas do Porto Santo, Martim Neves, João Brito e Afonso Silva, que no passado fim-de-semana venceram, em Viseu, o Campeonato Nacional Escolar de Ginástica Acrobática por Equipas.

Referência ainda para a presença na cerimónia do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que tal como é da praxe, fez a declaração oficial de abertura da festa.