“Uma obra de arte é uma coisa de longo prazo”

Valorizar a obra de Amândio de Sousa, nome maior da escultura portuguesa do século XX, dando mais espaço ao trabalho deste madeirense com a colocação de uma escultura da sua autoria no Parque de Santa Catarina está a mobilizar um grupo de cidadãos e o objectivo é que muitas mais pessoas de juntem a esta causa, que não sendo de vida ou morte, é de grande importância para o reconhecimento em vida de mais um artista maior do panorama regional madeirense.

O caminho escolhido não é o mais rápido mas é o que mais combina com a personalidade reservada e independência que o escultor sempre procurou defender. “Seria mais fácil provavelmente se fôssemos bater à porta de algumas empresas, ou algumas instituições que poderiam ser os mecenas de um trabalho destes”, confessou José Júlio, um dos elementos do núcleo duro deste projecto. “Só que nós gostaríamos que isso não acontecesse. Pretendemos que isto seja o fruto das boas vontades das pessoas, de toda a gente”.

O recato de Amândio de Sousa tem contribuído para que muitos desconheçam o seu nome e a sua importância, mas a obra está representada um pouco por todo o país e na Região, com várias premiadas.

Apresentado pelo Expresso como ‘um dos mais interessantes escultores portugueses do século XX’, Amândio de Sousa celebra em 2018 84 anos e continua a trabalhar. A escultura proposta é desta fase mais recente e engana pela aparente facilidade. “Aparentemente fácil, parece uma peça de Lego ou algo do género, mas é extremamente complicada na sua essência e na sua construção” sublinha o também escultor e ex-professor de Belas Artes, explicando que foi muito bem pensada e que se diferencia das outras habituais da cidade e da Região por não ser figurativa. “A Madeira tem bustos, tem estátuas, tem coisas mais figurativas que são mais fáceis de adesão por parte de quem vê. Mas aquela peça é uma peça muito bem construída, muito bonita, digamos intelectual, é qualquer coisa que é preciso perceber com os olhos e com a cabeça”.

Entre as peças mais bonitas deste autor na Madeira, José Júlio destaca a dos Três Poderes que está junto à Assembleia Legislativa da Madeira. “É para mim das peças com maior dignidade estética e sentido que estão na praça pública”. E está triste porque a campanha para a colocação de mais uma obra no Funchal não tem tido adesão. “Se calhar vai ser uma causa sem efeito”, desabafou. “Nós estamos numa terra em que iniciativas de pessoas, de cidadãos, não têm normalmente grande eco naquilo a que toda a gente tem a mania de chamar sociedade civil”.

José Júlio conhece muito bem Amândio de Sousa e não tem dúvidas sobre a qualidade. “Quanto a mim e quanto a nós, grupo, não tem tido a importância devida na Região”. O objectivo deste movimento é precisamente ajudar nesse reconhecimento ainda em vida.

A peça, “muito moderna, muito interessante e muito bem construída” será colocada de pé no Parque quando for conseguido o valor necessário, um pouco mais de 20 mil euros. “Nesta fase temos ainda muito pouco”, revelou.

A Porta33 juntou-se a este movimento e procurou dar visibilidade precisamente à obra de Amândio de Sousa com a abertura no final de Abril de uma exposição que esteve patente ao público até ontem. Mas o projecto continua e quem quiser contribui com uns cêntimos ou milhares de euros pode fazê-lo através do IBAN PT500018 0003 4650 0658 02045.

Ana Isabel Portugal é uma das pessoas que estão neste núcleo. Confessa que aderiu ao projecto por um lado mais pessoal que se prende com a descoberta das peças do escultor e de como a “impressionam”, mas também porque acredita no valor da arte e na importância da valorização desta. Ana Isabel Portugal defende que é muito importante que objectos culturais, esculturas com valor e outras coisas sejam divulgadas na cidade e aproveitadas pela cidade colocando obras de qualidade em sítios importantes. “Isso de certa maneira educa o olhar, educa a forma como a população começa a ser capaz de apreciar coisas boas e belas e que tenham uma aura artística importante, que não sejam repetições de coisas que não valham muito”.

Ana Isabel Portugal já admirava algumas das obras de Amândio de Sousa antes de saber que era suas. Na igreja do Imaculado, por exemplo, está um sacrário que a deslumbra. Quando descobriu foi ver as obras todas tendo ficado rendida. Mas há um trabalho ainda a fazer para que mais pessoas tenham essa consciência.

“A questão da cultura é uma questão que não mobiliza muito as pessoas. Não sei, talvez porque a vida das pessoas é difícil e quando a vida é difícil, as pessoas acham que a cultura é uma coisa acessória, que não é importante”, lamentou. “Nós estamos muito virados para o imediatismo e para o consumismo de coisas de moda. Nós queremos coisas que nos satisfaçam imediatamente. Uma obra de arte é uma coisa de longo prazo, é uma coisa que fica na nossa família, que a gente transmite”.

O empresário António Trindade é outro madeirense que meteu mãos à obra para que Amândio de Sousa seja colocado em mais um lugar. “É particularmente importante que a Madeira reconheça no Amândio de Sousa alguém que deu efectivamente um contributo muito importante para as artes na Madeira”. A par disso, defende que as empresas devem contribuir para encontrar na cidade espaços para a própria valorização urbana e para que os artistas possam ganhar notoriedade, ao mesmo tempo que contribuem para passar um legado e mostrar os valores locais.

“É importante que também os privados olhem para as áreas onde estão implantados, eu digo áreas físicas, e possam também dar esse contributo adicional de além dos espaços públicos, também nos espaços privados haver a possibilidade de mostras daquilo que os artistas madeirenses estão a fazer”, defendeu.