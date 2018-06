UMa estuda impacto turístico da Transmadeira

Disputou-se ontem a segunda jornada da Transmadeira, ao longo de cinco etapas, entre a zona do Poiso e as serras do Funchal, com chegada à Quinta de São Roque, onde os 119 atletas, oriudos de 26 países, pernoitaram, em tendas, ao abrigo de uma parceria com a Universidade da Madeira, que está a analisar os dados turísticos e o impacto ecnomónico desta aventura, que tem merecido muitos elogios por parte dos participantes.

Ao fim de 11 especiais - faltam disputar mais 18 até sábado - lidera a prova o francês Jerome Clementz, com 50.12 minutos, menos 15 segundos do que o inglês Josh Bryceland, enquanto na terceira posição segue o madeirense Emanuel Pombo (50.59 minutos).

Já entre as senhoras, está na frente a alemã Ines Thoma, com 57.14 minutos, seguida da dinamarquesa Mette Kronborg (1:07.19 horas), enquanto a suíça Eva Carrer fecha o pódio (1:20.05).

Para hoje está prevista a realização de mais quatro especiais, que se vão disputar ao longo de 48 km, entre o Pico do Areeiro e São Vicente, com passagens pelo Curral das Freiras, Fajã Escura e Encumeada, através de trilhos espectaculares e passagens por túneis, graças a abertura da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

No final da jornada, os aventureiros vão pernoitar no Estádio dos Juncos, em mais um acampamento onde nada falta.

Recorde-se que o Transmadeira é uma organização do Clube Caniço Riders e da Freeride Madeira.

Tem justificado por parte dos participantes e acompanhantes rasgados elogios e as imagens das belezas da Madeira já circulam um pouco por todo o mundo, através das redes sociais, o que deixa antever que a segunda edição deste evento está mais do que assegurado. f.s.