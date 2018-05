Uma dúzia termina

Garantir a continuidade de alguns dos jogadores que contribuíram para a subida de divisão e que terminam o seu contrato no final desta temporada é uma das prioridades dos dirigentes do Nacional, que já preparam, deste modo, o regresso à I Liga. Isto depois de Rui Alves já ter acertado a continuidade do treinador Costinha, conforme já foi noticiado.

E a verdade é que quase metade do plantel termina o seu vínculo com o clube. Entre eles estão o máximo goleador da II Liga, Ricardo Gomes (22 golos), bem como o segundo melhor marcador do Nacional, Murilo (13 pontos). Este último, que se encontra em situação de emprestado pelo Barra (Brasil), já tem proposta para continuar, mas é pretendido por outros clubes, entre eles o Braga, o Rio Ave e o Boavista.

Os outros jogadores que acabam o contrato com os alvinegros são os madeirenses Diogo Coelho, Nuno Campos, Jota e Edgar Abreu, bem como Felipe Lopes, Diego Barcelos, Nii Plange, Diego Silva e os três elementos emprestados pelo Paços de Ferreira, Christian, Diego Medeiros e Mateus Silva. Deste trio, os dois primeiros têm ainda contrato com os pacenses, ao passo que Mateus termina-o no fim desta época.

Há ainda outros dois elementos que estão emprestados mas sobre os quais o Nacional tem direito de opção de compra, casos dos brasileiros Júlio César (cedido pelo Grémio Anápolis) e Vanilson (ligado ao Itumbiara). Desconhece-se se o Nacional irá exercer essa opção.

Com contrato estão os três guarda-redes, Daniel Guimarães, Framelin e Gauther, bem como Mauro Cerqueira, Elízio, Marakis, Kaká, Camacho, Vítor Gonçalves, Witi e Rochez. A maioria deve continuar, mas poderá haver uma ou outra saída.

Recorde-se que Rui Alves, em entrevista ao DIÁRIO, avançou que o Nacional deverá reforçar-se com sete a oito elementos.

Treinos hoje e amanhã

Refira-se, como complemento, que o plantel do Nacional treina hoje e amanhã, em ambos às casos às 10 horas, no Estádio da Madeira. Depois iniciam-se as férias.