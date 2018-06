Uma dose de artistas na Festa da Lapa

O Paul do Mar recebe, durante três dias, um rol de artistas que prometem animar a Festa da Lapa que se realiza, de 13 a 15 de Julho, junto ao cais. Trata-se de um evento que visa celebrar um dos produtos mais apreciados por madeirenses e turistas, num total de oito stands com gastronomia local, como o marisco e a ‘famosa’ lapa. “Desde 2000 que procuramos sempre com muito esforço levar esta festa a bom porto, pois é a segunda maior do nosso concelho e de uma visibilidade enorme para a pequena freguesia do Paul do Mar”, disse Paulo Garcês, presidente da Casa do Povo do Paul do Mar.

Este ano, a 14.ª edição irá contar com a presença de um grupo de folclore vindo dos Açores e do Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, isto num registo mais tradicional e popular. “No entanto, através do apoio do Governo Regional da Madeira, pela mão da Secretaria de Agricultura Florestas e Pescas, conseguimos estender ainda mais a animação pelos três dias, dando assim uma lufada de ar fresco na economia local, pois nota-se uma maior afluência de forasteiros nestes dias devido ao cartaz extenso e completo que contratamos”, continuou o autarca.

Na sexta-feira, dia 13 de Julho realiza-se a abertura oficial do evento, pelas 19 horas, com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. Pelo palco irão passar os artistas regionais Aoakaso, que actuam às 22 horas. Segue-se João Quintino que dá um concerto uma hora mais tarde e o duo Avelino & Daniel, que actua à meia-noite. Os artistas irão ‘aquecer’ o palco para receber meia hora depois o madeirense Rúben Aguiar. Depois das actuações, a noite termina com a selecção musical do DJ Andy Lux.

Já no dia 14 de Julho, sábado, pelas 21h30, sobe ao palco o cantor regional Roni de Melo. Segue-se, pelas 23 horas, Miro Freitas, mais conhecido por ‘menino do povo’, e uma hora e meia depois é a vez de entrarem em ‘cena’ os irmãos Diogo e Pedro Garcia. A animação continua pela noite dentro, desta vez, com Sílvio Freitas, mais conhecido por DJ Sil, que irá estar nos comandos da cabina de som, a partir das 02 horas.

No domingo, dia 15 de Junho, a animação começa, pelas 18 horas, com Vanusca & Amigas da Pequenada, mas o ponto alto da noite vai para os duos Sandra & Ricardo e Electro Band, que actuam às 20 horas e às 21h30, respectivamente. A selecção musical irá estar a cargo do DJ Paul P, completando assim estes três dias de festa no Paul do Mar, onde a organização, a exemplo de outros anos, prevê uma enchente, visto que muitos emigrantes, sobretudo do EUA, Austrália, Inglaterra e África do Sul marcam presença no evento. “O horário de término da festa será sexta-feira às três da manhã, sábado às quatro da manhã e no domingo à meia-noite”, concluiu o presidente da Casa do Povo do Paul do Mar.