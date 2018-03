Uma década para actualizar PDM de São Vicente

Os dez dedos das duas mãos não chegam para contar os anos que decorre o processo de revisão do PDM de São Vicente. Para ser mais preciso na data é necessário recuar a 2007. Já lá vão 11 anos e a revisão do Plano Director Municipal de São Vicente continua empatada. Ou melhor, a vereação liderada por José António Garcês acredita que o ‘nó cego’ está praticamente a ser desatado mostrando a convicção que final do Verão o documento deverá estar activo.

No entanto, convém relembrar que pelo caminho passaram três executivos. O procedimento de abertura teve início pela mão de Humberto Vasconcelos, passou por Jorge Romeira e agora o actual edil, José António Garcês, tenta terminar o que ainda não conseguiu em quatro de exercício autárquico.

O vice-presidente, Fernando Góis, sublinha que “este problema não é da única e exclusiva competência da Câmara”, e acredita que esta vereação já fez mais num mandato que os dois executivos anteriores juntos. O autarca eleito pelo movimento popular Unidos Por São Vicente faz questão de recordar a cronologia para que os munícipes percebam não só toda a trama que alguns criticam ser demorada mas, igualmente, para que se perceba o emaranhado burocrático que é actualizar um PDM.

Góis fala na necessidade de elaborar um mapa de ruído, carta de riscos, peças fundamentais que só ficaram concluídas já o ano 2014 estava a meio. Anteriormente juntaram-se plantas de ordenamento e de condicionantes, e um regulamento. Para trás aconteceram eleições e várias reuniões para a nomeação de elementos constituintes das comissões e muita troca de correspondência. “Muita mesma”, reforça o ‘vice’.

Recusa ter recebido nas mãos uma ‘batata quente’ que ninguém queria, todavia, acaba por ceder quando lhe questionamos se foi por falta de vontade política que não houve maior celeridade: “Não quero entrar por aí, mas talvez fosse isso, de qualquer maneira as eleições e a mudança de vereação não ajudaram”.

Fala dos actos eleitorais de 2009 e de 2013. Em ambos, as duas vereações só aguentaram quatro anos. Uma instabilidade política que não facilitou. E insistimos: “Espere! Há Câmaras que levaram mais tempo a fazer a revisão”, atesta numa tentativa de minimizar a linha do tempo que para muitos é uma eternidade.

Ora, o autarca contraria dando conta que a sua vereação acelerou a fundo tanto que já vê luz ao fundo do túnel: “Está marcada para 4 de Abril a quarta e última reunião da comissão e da qual poderá ficar concluída revisão”. “Concluída?”, questionamos. “Antes vai à discussão pública pelo prazo de 30 dias, se não houver reclamações ou sugestões é aprovada em Assembleia Municipal e depois enviada para publicação. Como vê um processo simples...”, reage ironicamente.

E quanto a novidades, daquelas com letrinhas pequeninas e que o munícipe acaba por ter uma surpresa desagradável quando tentar pedir uma licença ou investir, questionamos. A resposta saiu de pronto: “Não tenho dúvidas que este será um PDM amigo do munícipe e do investidor”.

E dá um exemplo: “Alteramos a área de construção por metro quadrado. Também existe maior rigor nos locais onde se podem construir ou não se podem. Tivemos que sair dos gabinetes e verificar ‘in loco’. Explicando muitas vezes às pessoas. Isso demora”.

Entretanto foi decidido suspender parcialmente o PDM corrigir lacunas: “Existiam espaços agrícolas onde as pessoas não podiam construir. Só podiam conservar e reconstruir. Isso foi rectificado criando-se medidas preventivas nas zonas agrícolas e que constam no novo PDM”, adianta, criticando o modo como foi efectuado plantas de ordenamento sem ter em conta o rigor da orografia. “O grande erro do passado e que levou à morosidade deste PDM foi a definição das áreas”, conclui.