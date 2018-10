Dois jovens estudantes da Universidade da Madeira vão, para o deserto de Marrocos, distribuir material às escolas, numa corrida solidária, num FIAT Panda antigo.

João Correia, 20 anos, e João Pereira, 21 anos, alunos do segundo ano do curso técnico superior de Sistemas Electrónicos e Instalações Eléctricas, na Universidade da Madeira, são as figuras principais desta aventura.

À...