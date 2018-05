Uma centena rendida ao golfe

O Palheiro Golf foi o palco escolhido para acolher, no passado domingo, a fase municipal do Torneio Drive School Madeira.

Este evento contou com a presença de cerca de 132 crianças dos 3º 4º anos de 19 escolas da Madeira, num projecto que começa a ganhar ‘adeptos’ entre os jovens estudantes.

De referir que o Drive School é promovido pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e consiste na promoção do golfe nas escolas a nível nacional através dos professores de Educação Física e dos campos de golfe.

A primeira fase é feita nas escolas seguindo-se da fase municipal que apura os primeiros 20 jogadores de cada escalão e que termina com a fase regional. Esta última fase apura oito crianças que irão representar a Madeira na fase nacional. Nesta fase municipal os campeões foram Matilde Nóbrega Basílio (Escola EB/PE e Creche Eng. Luis Santos), Tomás Ferreira Berenguer (Escola EB/PE e Creche Eng. Luis Santos) no 3.º ano e Maria Martins Gouveia (Escola EB/PE e Creche Eng. Luis Santos ) e João Guilherme Perestrelo Figueira (Escola EB/PE e Creche Eng. Luis Santos Costa) no 4.º ano.

O troféu de melhor escola foi atribuído à campeã EB/PE e Creche Eng. Luis Santos Costa.

Circuito Drive School Madeira superou as expectativas

“O Encontro da Madeira do circuito Drive School superou as expectativas este ano, registou-se o maior número de alunos até à data, foi sem dúvida um sucesso. É muito gratificante saber que o golfe chegou a tantos alunos, famílias e amigos num só dia. A dedicação e empenho dos professores das escolas foi notório e fundamental para que este evento tivesse um resultado tão positivo. Não podemos deixar de mencionar também a excelente forma como o Palheiro Golf planeou e organizou este dia para que estes jovens pudessem ter uma experiência inesquecível.”

Foram estas as palavras proferidas por David Moura, gestor do projecto desenvolvimento juvenil da FPG no final da fase regional.