Uma centena ‘orientou-se’ em Câmara de Lobos

Mais de uma centena de ‘orientistas’ animaram, no passado domingo, a baixa da cidade de Câmara de Lobos, numa organização partilhada do Clube Aventura da Madeira, ACD Jardim da Serra e GD Estreito.

Disputada na disciplina Sprint, a organização disponibilizou cinco percursos de competição, um de formação e dois percursos abertos no âmbito do Desporto Para Todos, onde marcaram presença 41 participantes, muitos dos quais grupos com mães e filhos a assinalar o dia da mãe com um percurso de Orientação.

Na classificação final, destaque para a vitória de Dinarte Jesus (Clube de Montanha do Funchal) com o tempo de 21.23 minutos, no escalão sénior masculino, que teve na segunda posição o orientista do Ludens de Machico, Tiago Gil, com mais 8 segundos que o vencedor, e na terceira posição classificou-se João Gomes (21.42).

Já no sector feminino Paula Rodrigues do AC Madeira, foi a grande vencedora, com o tempo de 23.41. Nos restantes lugares do pódio ficaram Melissa Jesus do ACD Jardim da Serra e na terceira posição, Marta Nunes do Clube Aventura da Madeira.

Os vencedores dos restantes escalões foram: João Vieira (CAMadeira) e Clara Costa (GD Estreito) em juvenis, Patrícia Sousa (LCM) e Afonso Fernandes (LCM) em juniores, Orlando Barros (GD Estreito) e Ana Abreu (CPTelecom) em veteranos I e José Isidoro (ACDJ) e Otília Henriques (CMoF) nos veteranos II. Já os percursos abertos tiveram como vencedores Sérgio Catarino (CMoF) no aberto Longo e o grupo Ana Abrantes e Sara Aguiar no aberto Curto.