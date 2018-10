Uma centena ‘orienta-se’ na Taça da Madeira

O Montado do Pereiro serviu de palco, no passado fim-de-semana para uma dupla jornada da Taça da Madeira de Orientação Pedestre 2018, numa organização do Clube Aventura da Madeira, e que contou com cerca de uma centena de participantes em ambos dos dias de competição.

Na tarde de sábado os atletas tiveram como forte obstáculo as condições climatéricas difíceis, enquanto na derradeira...