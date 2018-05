Uma centena abrilhanta Solauto Padel Open

Os courts do Centro Padel e Lazer voltam a ser palco de mais uma grande festa do padel regional, entre amanhã e sábado (2 de Junho), com a realização da segunda edição do Solauto Padel Open.

Organizado pelo CD Nacional, o espectáculo de mais um evento social será feita por um total de 64 duplas (128 atletas) que está distribuídas pelos quatro níveis de competição, com destaque para a estreia do nível $ destinado a atleta principiantes na modalidade.

Uma vez mais estão previstos grandes jogos de padel até sábado, dia das finais, culminado com um jantar convívio com todos os participantes e parceiros - Solauto, Fajã dos Padres, Brisa, CPL e Restaurante Al Dente.

O arranque do torneio tem lugar amanhã pelas 18 horas.