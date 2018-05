Uma centena abrilhanta arranque da terceira edição

Foram quase cem os jovens golfistas que abrilhantaram o arranque do Circuito de Golfe Júnior DIÁRIO que teve lugar, no passado sábado, no campo do Palheiro Golf.

Este evento, que já vai para a sua terceira edição, voltou a merecer a presença dos pequenos craques das diversas academias de formação do Palheiro Golf, Clube de Golf do Santo da Serra e do Porto Santo Golfe.

Em mais um bonito espectáculo, onde não faltou a forte presença dos pais dos jovens golfistas, que assim deram mais brilho ao evento, a competição foi disputada em várias categorias, nomeadamente a competição de 18 buracos, 9, 6, 3 e o Chip&Putt.

Na prova destinada aos mais velhos destaque para as grandes lutas pelo topo da classificação no sector feminino e com as três primeiras classificados a ficarem separadas por apenas uma pancada, e com Sara Correia do Palheiro Golf (PG) a vencer com 82 pancadas contra as 83 de Amelie Abreu e Daiane Ferreira, ambas golfistas do CGSS.

O mesmo duelo registou-se na prova dos 6 buracos com Antera Freitas (CGSS) e Maria da Silva Câmara (PG) a fecharem a competição com os mesmos pontos, 32. Referência, na mesma competição, mas no sector masculino, com André Gonçalves (CGSS) a vencer apenas com mais um ponto (27) que o segundo classificado, Gonçalo Morais (PG).

Nota final para as oito crianças que abrilhantaram a competição Chip&Putt, onde a alegria destas acabou por contagiar um grande número de adultos (pais).

O circuito está de regresso já no próximo mês de Junho, no dia 2, com o espectáculo a ser feito no campo do Porto Santo Golfe.