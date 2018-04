Uma boa alternativa para fazer este domingo

O bacalhoeiro Santa Maria Manuela está hoje atracado no Cais Sul do Porto do Funchal e aberto a visitas temáticas, entre as 10h30 e 17h30, conforme informação avançada pelo Armador e respectivo agente local de navegação, Blatas.

Este dia aberto, viabilizado pela autoridade portuária, corresponde assim ao interesse manifestado pela Associação Regional de Vela e respectiva comunidade náutica local, para que todos os interessados possam visitar a embarcação, tendo o pedido sido prontamente aceite pelo armador.

Este navio trata-se de um ‘irmão gémeo’ do conhecido ‘Creoula’, actualmente ao serviço da Marinha Portuguesa, e que foram lançados à água em Alcântara, a 10 de Maio de 1937. Passados praticamente 81 anos, e sob a supervisão dos estaleiros da Companhia União Fabril, estas duas embarcações foram fabricadas em apenas 62 dias com o objectivo de serem entregues para a faina do bacalhau, na Terra Nova e Gronelândia.

O navio foi baptizado com o nome da mulher do armador, Maria Manuela, mãe de 16 filhos. Preparado para receber a bordo 50 pessoas, em condições bem mais confortáveis do que os mais de 60 tripulantes que costumava levar nas longas campanhas à pesca do bacalhau. Em termos de características, fique a saber a que de comprimento este navio tem 68,64 metros, boca 9,90 metros, pontal 5,94 metros, calado 4,51 metros e área vélica base com 1.130 metros quadrados. R.S