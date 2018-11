Com a mobilidade urbana no centro das atenções, muito por culpa da grande afluência de trânsito automóvel à baixa da cidade, em particular nas horas de ponta, o DIÁRIO fez-se à estrada esta terça-feira, tanto de manhã como ao final da tarde, para melhor perceber (sentir) os argumentos que têm vindo a público nos últimos dias. Enquanto uns classificam de ‘caos’ o trânsito diário...