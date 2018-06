Um ponto alcançado em Spa-Francorchamps

O piloto madeirense, Francisco Abreu, cumpriu ontem a sua primeira, de duas corridas, da terceira etapa do circuito internacional TCR Europe Touring Car Series em automobilismo, tendo voltado a amealhar pontos para o ranking de 2018.

Ao volante do Peugeot 308TCR, da equipa Sports & You - Peugeot Portugal, o madeirense cumpriu “o sonho de criança de conduzir no melhor Spa do mundo e fazer a mítica curva, Eau Rouge!”, no circuito belga de Spa-Francorchamps e veio a conquistar o 10.º lugar na primeira corrida da competição.

Depois de alcançar o 18.º e um brilhante sétimo posto nos treinos livres, da passada sexta-feira, ontem o piloto do DIÁRIO começou por averbar o 16.º posto na qualificação, mas na corrida principal veio a ‘galgar’ importantes lugares para fechar as 11 voltas ao circuito no 10.º posto, com o tempo de 28:35.434 minutos, a 32 segundos do vencedor, o francês Jean-Karl Vernay.

Hoje, pelas 10h20 cumpre-se a segunda e derradeira corrida desta terceira etapa, e onde Francisco Abreu quer entrar na luta pela conquista de mais pontos.