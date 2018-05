Um país (de) Maduro

Oficialmente foram 25 dias de campanha eleitoral. Dois dias, sexta e sábado, de reflexão. Até segunda-feira foi decretada a lei seca, a venda de álcool foi proibida. O país fechou as fronteiras. Amanhã os venezuelanos vão às urnas. 60 mil pessoas que compõem o corpo técnico da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) estão no terreno de modo a assegurar que todo o processo decorra dentro da normalidade. Observadores internacionais estão a acompanhar de perto as eleições. Rodríguez Zapatero é um deles. O antigo chefe do governo espanhol deseja «uma jornada eleitoral participativa com todas as garantias. Estou convencido que os venezuelanos vão votar livremente. Há muito em jogo» sublinha. Mas já se pensa o pós-eleições. Zapatero defende «um amplo processo de diálogo». Recordo que vários governos defenderam a suspensão deste ato eleitoral. O que foi interpretado pelas autoridades venezuelanas como «uma ingerência e um ataque feroz» à soberania nacional. O fato é que muitos apelam à abstenção, com o partido do poder a apelar ao voto e afazer passar a mensagem de completa normalidade.

Tudo isto num país de contrastes, dividido. Uma realidade complexa que não se coaduna com uma análise simplista. Dum lado os que apoiam incondicionalmente o regime, recebem apoios estatais, o mais comentado, um cabaz com bens essenciais como arroz, leite, azeite, farinha, etc., distribuído pelos Comités Locais de Abastecimento e Produção (CLAP). Do outro lado, os que criticam abertamente o sistema. Os que não vêem futuro. E foram muitos os que abandonaram ou se preparam para sair do país. Um emigrante que prefere não dizer o nome, natural do Campanário, veio para Caracas em 1957. Viu os três filhos saírem para locais distintos. Tem uma pequena mercearia que partilha com outros dois sócios. Um deles tem 12 sobrinhos, apenas dois permanecem em terras de Simón Bolívar. «Ficam os velhos», diz. Um outro madeirense dono de uma padaria mostra os números. Na Venezuela consegue uma vida mais económica do que em Portugal. Quem tem dinheiro vive melhor cá. Levar dinheiro para fora é incomportável ao preço que está a troca de divisas. O problema para quem fica é a falta de segurança. «É preciso cuidado, mas já foi pior», assegura. Como não há muito dinheiro a circular, há falta de divisas, sendo a maioria das transacções feita através de multibanco, os assaltos são agora dirigidos a objectos valiosos como telemóveis, jóias ou até carros. «É preciso saber estar e viver», conclui.

Os elementos da comunidade portuguesa que contactamos em Caracas não acreditam numa reviravolta política. Estão convencidos que Nicolas Maduro ganha sem surpresa. Uma oposição decapitada, sem uma alternativa verdadeiramente mobilizadora, estendeu a passadeira ao sucessor de Hugo Chavez. Curiosamente o actual presidente mesmo que perca no próximo domingo, o que parece de facto improvável, governa até 10 de Janeiro, data que na constituição da Venezuela define o dia da tomada de posse do novo titular do palácio Miraflores. Até lá, entre a promessa de diálogo, Maduro avança com alterações à lei fundamental do país, cuja dimensão não está ainda clara. Já no próximo mês a moeda muda de nome, depois do Bolívar Forte, passa a Bolívar Soberano com menos três zeros.