Um olhar sobre o Brasil

O Brasil foi a votos para, numa segunda volta, escolher um presidente e um rumo para o país. Umas eleições particularmente polémicas em que saiu vencedor Jair Bolsonaro. Depois de muita discussão, o olhar sobre um país em convulsão social também será feito com desenhos, cores e textos. É este Brasil contemporâneo que serve de tema de fundo à 29ª edição do Festival Internacional da Banda Desenhada da Amadora, agora chamado Amadora BD, o principal certame nacional desta arte.

O Amadora BD abriu na sexta-feira com uma exposição central com um título sugestivo: ‘Era uma vez um país... maravilhoso’. A exposição é o principal ponto de atracção no Fórum Luís de Camões e reúne uma série de autores brasileiros.

Nelson Dona, director do festival, disse à LUSA que a escolha do Brasil é ainda mais importante quando o resultado das eleições presidenciais pode influenciar “o mundo inteiro”. Entre os temas abordados estão, precisamente, as eleições.

O outro grande destaque desta edição é a exposição de trabalhos de Francisco Sousa Lobo, vencedor do Prémio Melhor Álbum Português da edição do ano passado do Amadora BD, com “Deserto/Nuvem”.

O Amadora BD é organizado, desde a 1.ª edição, pela Câmara Municipal da Amadora. Pode ser visitado até 11 de Novembro.