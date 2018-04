Um navio e um poema

‘As portas que Abril abriu’, um poema escrito por Ary dos Santos em 1975, em pleno PREC - Processo Revolucionário em Curso, um dos mais longos da sua obra, interrompeu a sessão plenária de ontem (ver destaque) da Assembleia Legislativa da Madeira. Uma reunião marcada pela discussão em torno do concurso para uma ligação por ferry, entre a Madeira e o continente.

O JPP apresentou um projecto de resolução que recomenda ao governo que divulgue as condições do concurso de ligação ferry, entre a Madeira e o continente. O deputado do JPP reconhece que parte do que propõe está desactualizado, uma vez que são conhecidas as condições do concurso, mas garante que se mantém a “falta de transparência” do governo.

Élvio Sousa lembra que “está no programa do governo um ferry todo o ano, não a dias ou a três meses”.

O deputado não tem dúvidas de que a ligação será “viável”, não só com passageiros mas, sobretudo, “com a componente de carga e viaturas”. Por isso, não concorda que não seja garantida a isenção de taxas a toda a carga.

Na Europa, apenas a Madeira e os Açores não têm ligação ao continente por ferry, lembra Sílvia Vasconcelos. A deputada do PCP recordou que a União Europeia tem legislação que permite a concessão do serviço público.

O principal problema criado, garante, são as taxas praticadas no Porto do Funchal, muito superiores às de Portimão e de Canárias. Por outro lado, a “obrigatoriedade de carga rodada acompanhada de meio de propulsão próprio”, o que nem é exigido nas normas europeias, reduz a procura da linha.

“O problema do ferry nem deveria existir porque, para todos os candidatos às eleições internas do PSD, resolvia-se facilmente”, afirmou Jaime Leandro.

O deputado do PS considera que as “vantagens da linha foram demonstradas” quando teve um operador e não tem dúvidas de que o único culpado por não haver navio a operar “é o governo regional e a incapacidade que tem para resolver o problema”.

Rui Barreto referiu os “mecanismos europeus para facilitar transportes marítimos de passageiros e mercadorias” que não estarão a ser aproveitados.

O deputado do CDS conclui que “não tem havido vontade política” para resolver a situação. No entanto, face aos problemas que esta questão tem criado ao governo, Rui Barreto acredita que brevemente “veremos o ferry a navegar” custe o que custar.

O ex-secretário da Economia e deputado do PSD, Eduardo Jesus afirmou que “se há governo que fez alguma coisa para que o ferry fosse uma realidade foi este”.

O ex-governante que teve a seu cargo os transportes, lembra que o governo ouviu os armadores e especialistas, elaborou um relatório e levou ao governo da República.

“Recebemos da senhora ministra do Mar, do governo da geringonça, o afundanço do ferry”, acusa. Mais uma “traição” de Lisboa, segundo Eduardo Jesus.

Depois da recusa de apoio de Ana Paula Vitorino, o governo regional consultou a União Europeia sobre as condições de um concurso internacional que foi aberto e adaptado, face às reacções do mercado.

O deputado do PSD lembra à oposição que não é apenas pela vontade dos madeirenses que virá um ferry. As condições do mercado são determinantes. Na operação da Naviera Armas, recorda, viajaram apenas “2% dos madeirenses”.

Coelho, como sempre

José Manuel Coelho voltou a interromper os trabalhos da ALM. Subiu ao palanque para fazer uma intervenção e disse que é “o único deputado que paga para representar os madeirenses” devido às indemnizações que foi condenado a pagar. Depois de acusar os “tribunais fascistas” de o condenarem, começou a ler o poema de José Carlos Ary dos Santos ‘As portas que Abril abriu’.

O presidente da ALM não conseguiu que o deputado obedecesse à ordem para terminar. Tranquada Gomes perguntou aos lideres parlamentares se consideravam que Coelho estava a impedir o normal funcionamento do parlamento. Todos disseram que sim e o presidente interrompeu os trabalhos. Tranquada Gomes vai participar o incidente provocado pelo deputado do PTP ao Ministério Público.

Louvor a Leonardo Jardim

n O parlamento vai aprovar, hoje, por proposta do PS, um voto de louvor a Leonardo Jardim por ter sido eleito ‘treinador do ano’ na Gala Quinas, da Federação Portuguesa de Futebol.

n Bernardo Caldeira fez a primeira intervenção, no período antes da ordem do dia, e recordou outra, feita há um ano, em que alertou para o atraso na abertura do concurso internacional para a linha aérea Madeira-Porto Santo. Um concurso que finalmente foi aberto, terminou a 16 de Fevereiro, teve três concorrentes mas, “até agora, nada”. O deputado do PSD disse que não se podem marcar voos inter-ilhas a partir de 4 de Junho porque o Governo da República ainda não escolheu a empresa a concessionar o serviço. Caldeira acusa o governo de Lisboa de ignorar o Porto Santo e de ter como cúmplice “uma filial da geringonça” instalada na Madeira.

Caldeira também comentou as jornadas parlamentares do PS, no Porto Santo que “nada produziram”.

n O líder parlamentar do PS aproveitou o período antes da ordem do dia para reagir às afirmações do presidente do governo regional que acusou a TAP de tratar os madeirenses “como animais”. Victor Freitas lembrou os 18 mil madeirenses que estão nas listas de espera para cirurgias e perguntou se também “não são tratados como animais”.

n A última intervenção, no período antes da ordem do dia, foi de Joaquim Marujo que acusou o governo da República de, passados cinco meses desde a aprovação do Orçamento de Estado, ainda não ter cumprido promessas como a redução dos juros pagos pela Região. Uma taxa de juro muito superior à que Portugal paga aos seus credores externos, o que transforma os madeirenses em “meros clientes do Estado e um meio para fazer negócios”. Joaquim Marujo lembra outras promessas por cumprir, como os 50% do novo hospital. O Estado, protesta, “não pode ser utilizado para castigar portugueses como o governo da geringonça está a fazer”. Um castigo que, não tem dúvidas, resulta do facto de a Madeira votar maioritariamente no PSD e não no PS.

n A ALM volta a reunir-se, esta manhã, com uma agenda que inclui um diploma,do PSD, sobre a audição dos órgãos de governo próprio das Regiões.