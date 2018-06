Um mundo de negócios obscuros

O Mundial’2018 está em campo e milhões de pessoas em todo o planeta colam-se à televisão nos dias dos jogos, para verem as glórias das suas equipas e para assistirem ao espectáculo de ver a bola romper as redes contrárias. O futebol movimenta milhões, em todos os sentidos. Para o bem e para o mal. Nós estamos com a nossa Selecção e esperamos o máximo da prova, isto é, que consigamos chegar à final e sermos campeões do mundo. 2016 ainda está fresco na memória dos portugueses e no bem que a vitória no Euro transpôs ao colectivo nacional. Infelizmente o futebol não é só o jogo pela motivação desportiva e competitiva. Os interesses que gravitam à sua volta, os biliões que movimenta e os egos que alimenta fazem do espectáculo uma cena secundária. As ilegalidades e a corrupção que minam o futebol, ofuscando o ambiente desportivo e afastando os verdadeiros amantes da bola estão a condenar a actividade desportiva e a retira-lhe mística. Basta estar atento à actualidade noticiosa diária. Uma bebedeira inqualificável ensombra o nosso futebol. O ‘caldo’ pantanoso por onde se movem alguns dos principais clubes do país não é digno da paixão dos seus adeptos.

Pedimos a três fãs da verdade desportiva que opinassem sobre o actual estado do nosso futebol e como poderemos ultrapassar esta nublosa infinita que caracteriza a realidade.

Questões

1) O futebol está definitivamente minado por factores externos ao fenómeno desportivo?

2) Como se pode salvar o ‘desporto-rei’ da realidade actual?

Rui Caetano – professor

1.

Sem dúvida. O futebol passou da beleza do jogo “da bola” e do interesse da estratégia, das linhas do campo e da actuação dos jogadores para um poder económico coberto pela impunidade. Hoje, o “desporto-rei” não está a ser organizado como um espectáculo desportivo para adeptos, mas como uma máquina de fabricar dinheiro, cheia de interesses obscuros, gerida e manipulada por alguns presidentes de clubes sem competências mínimas, empresários de jogadores e empresas de jogos online, numa estratégia “do vale tudo” e numa atitude de profunda irresponsabilidade, sem rigor e sem ética.

2

Tendo em conta que os interesses do poder económico transformaram o futebol num “mundo paralelo”, a única solução passa pela intervenção directa do poder político, mas, sem tiques de clubismo pessoais, numa linha de seriedade e sentido de Estado.

Nesta perspectiva, exige-se a criação de novas regras de controlo e monitorização do fenómeno do futebol, seja no âmbito dos empresários de jogadores, seja no poder das televisões, seja na forma de organização das claques, que vivem e agem sem lei, criando um clima de terror e insegurança inqualificável, seja na aplicação de penas exemplares, sem atenuantes, a quem promove ou pratica a violência no desporto. Por fim, considero urgente a criação de condições necessárias, nova legislação, se assim for preciso, para que a justiça intervenha de modo rápido e objectivo na aplicação de penas nos casos de prática evidente de ilegalidades no desporto, independentemente do clube que as praticar.

Elmano Santos – director de serviços do Desporto Escolar

RESPEITO

Numa altura em que se iniciou a mais importante competição do mundo do “desporto rei”, muitos são aqueles que continuam a apregoar a existência de “factores externos” que condicionam os resultados desportivos e a necessidade de salvar a modalidade.

Mas que “factores externos” serão esses? Onde está a fronteira entre o que é intrínseco à modalidade e o que vai para além dela e que pode impedir que se jogue limpo?

Normalmente, jogadores, dirigentes e equipas técnicas ficam de fora desses efeitos nefastos. O mesmo não acontece com os árbitros. E porquê? Não farão parte integrante e directa do jogo? Tal como quem o dirige, orienta e joga e naturalmente todos sujeitos ao erro e à sua maior ou menor competência?

Haverá árbitros que, por “factores externos”, adulteram a verdade desportiva? Não o podemos negar. Tal como existem outros agentes desportivos que, de várias formas, fazem batota e mancham aquele que é considerado por muitos como o mais belo espectáculo do mundo. Ou não estivessem na ordem doa dia, fenómenos como as apostas desportivas e a violência e coacção.

A todos eles temos que exigir RESPEITO.

E temos que trabalhar cada vez mais ao nível da formação desportiva, não só dos seus agentes mais diretos mas também de todos aqueles que não passam de meros adeptos e espectadores do fenómeno. E essa formação terá que começar necessariamente em casa, complementada pela formação na escola e nos clubes, pois muitas vezes a sede de vitória faz com que não se olhem a meios para atingi-la. Sem esquecer a comunicação social que, largas vezes, clama pela defesa de valores que ela própria tudo faz para subvertê-los numa lógica meramente economicista.

Hélder Lopes – professor da Universidade da Madeira

1

O futebol profissional não é um mundo à parte, mas sim uma “área de negócio”, entre muitas outras, onde o compadrio, a corrupção, a trafulhice, a impunidade ... parecem ter terreno fértil para prosperar.

Ora, as opiniões no futebol normalmente estão condicionadas pela falta de memória e pela cor clubística. Ou seja, por um lado existe a tendência para considerar que os acontecimentos mais recentes são sempre únicos e os mais graves. Por outro lado, a complacência ou indignação para com o que acontece está directamente relacionada com o facto do nosso clube ser ou não o “infractor”.

Assim, qualquer discussão séria fica comprometida, o que dificulta a mudança.

2

No futebol, como em outras “áreas de negócio” com idênticos problemas, não existem soluções milagrosas. Para “estancar a hemorragia” devem-se equacionar medidas estruturantes que aumentem a transparência e favoreçam a concorrência leal, por exemplo, controle-se “o dinheiro” no que se refere à efetiva regulação dos orçamentos dos clubes (porventura com limites máximos) e das transferências de jogadores e, depois, exista coragem para aplicar severas penalizações aos infractores.

Contudo, para alterar a actual cultura desportiva do “vale tudo” é necessária uma rotura no processo pedagógico (escola, clube, família ...). A esse nível talvez se possa começar por alterar os modelos de (de)formação desportiva de crianças e jovens (desporto escolar e federado), pois continuam, predominantemente, a reproduzir os modelos organizacionais e comportamentais do desporto profissional.