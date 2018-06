Um Mokukini para o Verão

Neste Verão não se espante se encontrar ‘Mokukinis’ espalhados pelas praias madeirenses. Trata-se de uma marca especializada em fatos de banho, biquinis e triquinis, que nasceu, há quase um ano, pelas mãos de Jéssica Alves, uma jovem madeirense que, sem querer, acabou por criar tendências e estilos de praia. A ideia passa por oferecer produtos únicos e personalizados para que ninguém corra o risco de partilhar peças iguais.

“Eu sempre tive duas grandes paixões: a costura, que vem do lado da minha avó, e o mar que partilho desde sempre com a minha mãe”, começa por explicar ao DIÁRIO. Um dia, resolveu criar os seus fatos de banho para não andar ‘vestida’ como os outros. As amigas começaram a pedir peças, a mensagem foi passando e assim nasceu o projecto de forma natural.

Um ano de realização pessoal

Da teoria à prática demorou meio ano. A ideia nasceu no final de 2016 e foi uma realidade no Verão de 2017 com o nome ‘Mokukini’ por ser a junção de duas palavras que definem bem o conceito. “Moku significa ilha e Kini que vem de ‘bikini’ para dar a ideia dos biquinis da ilha”, revela.

Ao fim de quase um ano de projecto, o balanço é “muito positivo”, não só pelo interesse demonstrado, mas pelo facto de as pessoas “valorizarem o trabalho personalizado, feito à mão, e o tempo dedicado a cada trabalho que permite colocar um bocadinho de mim em cada peça”, revela.

A colecção de Verão 2018 é composta por 12 modelos, começou a ser desenvolvida em Novembro do ano passado e tem sido procurada desde Maio, altura em que foi lançada na rede social Instagram.

Os 12 Modelos são o ponto de partida de cada colecção, feita ao gosto de Jéssica Alves, havendo sempre a possibilidade de as pessoas solicitarem alterações. A estes juntam-se as encomendas personalizadas que normalmente partem sempre de um dos modelos da colecção e são feitas tendo em conta a vontade das clientes.

“Neste momento ainda tenho algumas limitações porque esta não é a minha área de formação, mas dou sempre o meu melhor para ir ao encontro do pedido”, diz a ‘criadora’ que trata de todo o processo criativo, desde o croquis ao molde, passando pelo corte, pela costura e pela sessão fotográfica do produto final.

A inspiração vem das vivências e dos sítios que visita. “Muitas vezes surge de uma peça de roupa para o dia-a-dia, que tenha um detalhe interessante que eu ache que se enquadra num fato de banho ou biquini”, revela entusiasmada acrescentando que, dependendo do modelo e tendo o molde já pronto, pode demorar entre duas horas a dois dias para fazer uma encomenda.

Peças em lycra e reversíveis

Todas as peças são feitas com lycra e reversíveis, ou seja, usáveis dos dois lados. Trabalha com qualquer cor e com padrões que ainda não são desenhados por si, mas é um desejo que faz parte dos planos futuros. “Para já prefiro apostar na qualidade e investigar um bocadinho mais porque estou a descobrir aos poucos quais as ferramentas que posso usar a meu favor”, diz Jéssica que tem como princípio não repetir nenhum modelo.

A compra da lycra tem sido a sua grande dor de cabeça porque os recursos existentes na Madeira não são suficientes, obrigando-a a exportar do Continente português e do estrangeiro. A solução passa por encontrar um fornecedor fixo e exclusivo que garanta qualidade e durabilidade da lycra. Uma procura que já dura “há quase um ano” e que espera encontrar “em breve”.

Da enfermagem aos tecidos

Jéssica licenciou-se em enfermagem, mas para já não exerce a profissão. Terminou o curso em 2017 e devido à instabilidade laboral, acabou por enveredar por outra área. Trabalha num restaurante, como ‘hostess’, e dedica-se à ‘Mokukini’ praticamente a tempo inteiro.

Os modelos são direccionados para crianças e mulheres de várias idades e com diversas fisionomias corporais, que exigem tamanhos desde o 32 ao 42.

Ainda sem atelier, trabalha em casa num espaço vocacionado para a costura. As peças estão à venda no Instagram da marca, onde recebe todos os pedidos, e na loja da Cuca, situada junto à igreja de São Pedro, no Funchal.

Uma possível designer de moda

Apesar de se dedicar à confecção de fatos de banho e biquinis, não coloca de parte a criação de mais produtos de Verão. “Faço algumas peças de pronto-a-vestir para mim, casacos, t-shirts, calças, e isso será uma ideia a incluir, caso opte por apostar no projecto a 500%, tornando-o na minha principal actividade. Estou a estudar as opções e, se for o caso, faz sentido alargar a oferta”, revela a provável futura designer. “Prefiro não catalogar as coisas, faço o que gosto e neste momento estou a viver o meu sonho. Não sei se serei designer, mas vou continuar a investir nesta formação específica”, revela a jovem de 24 anos que tem muita vontade de seguir em frente.

O coração enche-se de orgulho sempre que se cruza com um modelo da sua autoria na praia. “É realmente muito gratificante e um grande orgulho ver que dão valor ao meu trabalho e espero que as pessoas continuem a ver o meu projecto como um bebé em fase de desenvolvimento”, diz Jéssica Alves, autora e criadora da ‘Mokukini.