1 milhão para obras da 31 de Janeiro e 5 de Outubro

O Governo Regional inicia a 18 de Junho a obra de pavimentação das ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, entre a Ponte do Bettencourt e a Rampa dos Viveiros. A intervenção vai também contemplar a recolocação das buganvílias ao longo dos dois arruamentos. A obra tem a duração de três meses e far-se-á por fases, de modo a provocar o mínimo possível de constrangimentos no trânsito.

Foi a preocupação do Governo que fez com que, como refere Amílcar Gonçalves, tivesse sido decidido adiar o seu início, previsto para Abril/Maio, para 18 de Junho, altura em que quase todos os alunos já estão em férias escolares e o trânsito se faz sentir com menor intensidade. “Se tudo correr conforme o previsto, a obra terminará antes do início do próximo ano lectivo”, acentua o secretário das Infraestruturas.

Foi neste sentido que o Governo Regional promoveu reuniões com técnicos da Câmara Municipal do Funchal, de modo a concertar as diferentes fases de trabalho e a forma como iriam decorrer os mesmos. Ficou acordado que o primeiro troço a intervencionar será o localizado entre a Rampa dos Viveiros e a Ponte de Pau, seguindo-se os troços entre a Ponte de Pau e a Ponte de Santa Emília, entre a Ponte de Santa Emília e a Ponte do Bom Jesus e entre a Ponte do Bom Jesus e a Ponte do Bettencourt.

Os trabalhos de pavimentação serão ao longo de todo o troço a intervencionar, mas há troços, sobretudo entre a Ponte do Bom Jesus e a Ponte de Santa Emília onde as obras serão mais profundas, incluindo a retirada da base do pavimento existente. Na generalidade, os trabalhos realizar-se-ão apenas em uma das duas vias, de modo a permitir a circulação automóvel.

O governo vai aproveitar as obras para proceder à recolocação das buganvílias nas ribeiras do Funchal, recuperando, desta forma, um cartaz tradicional da paisagem citadina.

Algumas das plantas são as originais, uma vez que aquando das obras da regularização da ribeira, foram retiradas e mantidas em viveiro. Serão, agora, devolvidas ao lugar a que pertencem, acomodadas em bacias próprias no tardoz dos muros.

A intervenção inclui, ainda, a reparação pontual dos passeios, nos troços danificados.

Os troços a beneficiar têm uma extensão de cerca de 1.500 metros em cada uma das ruas. “Pretende-se beneficiar as ruas 5 de Outubro e 31 de Janeiro em troços com uma extensão aproximada de 1.500 metros cada e o objectivo é dotar as artérias das características necessárias a uma circulação automóvel e pedonal confortável e ao melhoramento do escoamento das águas pluviais”, explica Amílcar Gonçalves. Está prevista ainda a beneficiação da rede de drenagem pluvial, refazendo e relocalizando as sargetas que se encontram danificadas.

Deverão ser tidas também em conta as diversas infraestruturas, no intuito de as reabilitar e melhorar as suas caixas de visita, sempre que necessário procedendo ao seu nivelamento com a cota final do pavimento, nomeadamente: águas; esgotos; eletricidade; telecomunicações.

O custo total da obra está estimada em 945 mil euros.