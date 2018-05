Um ‘Lugarinho’ especial

Em mais uma incursão pelas belezas escondidas da nossa ilha damos-lhe a conhecer esta semana o sítio da Raposeira do Lugarinho, no concelho da Calheta. Caso desconheça a sua localização, não é nada difícil de lá chegar, embora seja igualmente simples não darmos conta que efectivamente existe muito por descobrir naquela zona.

Para que o leitor perceba onde a Raposeira do Lugarinho se situa, a via-expresso da zona Oeste, que se inicia na Ribeira Brava, termina precisamente neste sítio, numa rotunda. A estrada irá no entanto estender-se, num futuro próximo, até à Ponta do Pargo, a partir dali.

As vias de acesso melhoraram, mas pouco mudaram os hábitos e costumes de quem ali vive. Votados essencialmente à agricultura, os residentes lamentam as muitas casas deixadas ao abandono e de outras que estão à venda, queixam-se também da falta de crianças, mas focam-se essencialmente no envelhecimento, isto porque a média de idades dos cerca de 50 residentes ronda os 60 anos.

“Está ficando num deserto”

Logo à chegada parámos numa das mercearias do ‘Lugarinho’. Em frente à porta estava Maria Rodrigues que se mostrou algo tímida com a nossa presença. “Vá sempre para baixo e pode ser que encontre pessoas que saibam falar”, afirmou a mulher de 74 anos, que acabou por responder às questões colocadas pelo DIÁRIO, não fosse ela assinante “há mais de 40 anos”.

“Isto está ficando num deserto. Que remédio é que nós temos se não vamos para a fazenda?”, disse Maria Rodrigues, acrescentando que os residentes têm de “plantar alguma coisa para comer, porque só arroz no prato não dá”.

De acordo com a proprietária de um dos três estabelecimentos existentes no sítio, “o ‘Lugarinho’ é grande”, embora tivesse deixado uma questão no ar que nos deixou a reflectir: “Onde é que estão as pessoas? Casas cá tem...”, atirou Maria Rodrigues, frisando nunca ter pensado que esta zona “ficasse assim tão vazia como está”.

“Os novos não têm trabalho e não querem a terra porque não lhes dá nada”, explicou a septuagenária, destacando a construção da via-expresso que “ajudou”. “Daqui para o Funchal eram quatro horas para lá, quatro horas para cá, só para irmos às compras. Agora demoramos pouco mais de meia hora”, congratulou-se a residente.

Já à vontade e de sorriso nos lábios, Maria Rodrigues pegou no balde de guano e rumou à fazenda juntamente com o marido, dando-nos indicações de como chegar àquilo que podemos apelidar de ‘ex-libris’ do ‘Lugarinho’ e por onde passam “muitos turistas”.

Cruzamento com história

Mais abaixo, num cruzamento onde “havia porrada todos os fins-de-semana”, estava Delfino Mestre, de 77 anos.

O homem que esteve emigrado grande parte da sua vida na Rodésia - actualmente Zimbabwe - e na África do Sul, tendo partido da Raposeira há cerca de 50 anos, foi quem nos enquadrou nas histórias que o sítio guarda em cada recanto.

No chalé que comprou há três anos, quando decidiu regressar definitivamente à Madeira, Delfino Mestre falou do cruzamento que era “o paradouro das pessoas”. “No meu tempo, quando vivia aqui antes de emigrar, isto estava cheio de pessoas, mas muitos morreram ou ‘fugiram’. De ‘passeio’ ainda há uns que voltam, mas para ficar não”, referiu.

“Agora ao sábado e domingo é um lugar para os ‘mortos’ que andam por aí”, disse o madeirense, confessando que prefere a Madeira à África do Sul. “Aqui posso ir a qualquer lado para me distrair. Na África do Sul vivia numa ‘cadeia aberta’. Posso pegar no carro e vou onde me der na cabeça, e também é mais saudável”, explicou assim Delfino Mestre as diferenças entre a ilha e o país, num português inglesado.

Inglês é curiosamente a língua que mais se ouve por estas bandas. Muitas casas foram vendidas e restauradas para Alojamento Local e são vários os turistas que vimos passar pela Raposeira do Lugarinho. É alarmante a quantidade de terrenos e moradias colocadas à venda, um dado que comprova basicamente o futuro a que este sítio poderá estar votado: ao turismo.

Lavadouros públicos preservados

Junto ao cruzamento encontram-se os lavadouros públicos, que outrora serviam para os residentes lavarem “roupas, cortinas ou tapetes”, mas também para o muito gado que existia refrescar-se.

Maria Mano, de 72 anos, vive mesmo ao lado deste local que transborda história e é a única que continua a lavar a roupa ali, “mesmo depois de aparecerem as ‘Marias’”, entenda-se, as máquinas de lavar.

Enquanto fotografávamos os lavadouros, Maria Mano queixava-se das flores do jardim a cargo da autarquia, que “estão uma tristeza”. “Já reclamei à câmara, mas não fizeram nada”, afirmou.

Ao longo da conversa que travávamos sobre o passado e o presente, algumas vizinhas passavam e abordavam Maria Mano questionando-lhe sobre o porquê de estar a “bilhardar”. “Viemos ao mundo para falar!”, respondeu de pronto a septuagenária, ‘desmanchando-se’ a rir de seguida.

A fim de aproveitar os últimos raios de sol do dia, tivemos de nos despedir para seguir rumo ao tão falado miradouro, não sem antes cumprimentar Maria Mano como se já nos conhecêssemos há anos. “Sejam felizes”, pediu a residente, numa mensagem que serve de linha orientadora para todos nós, desde os citadinos aos camponeses.

Miradouro, levadas e trilhos de BTT

O miradouro da Raposeira do Lugarinho é mesmo um local de passagem obrigatório para qualquer madeirense. Enquanto desciamos a pé até lá, a fazer o caminho inverso estavam quatro turistas suíços, com quem falámos um pouco de modo a que estes também descansassem. “Se continuarem tem um pequeno miradouro muito bonito. O caminho faz-se em cinco minutos. Vale a pena o percurso”, começou por referir uma das senhoras do grupo.

Sem qualquer tipo de sinalética, os suíços descobriram o miradouro “por acaso”. “Estávamos a ver se tinha alguma levada e decidimos descer sempre. Foi como ir à descoberta e felizmente que assim o fizemos”, declarou.

O grupo de turistas salientou de seguida que ali fazia bom tempo, pois na zona do Porto Moniz estava tudo coberto e na serra chovia. “Saber o tempo que vamos encontrar nesta ilha não é uma ciência exacta”, brincaram.

Para quem não sabe, este miradouro oferece um vista de cortar a respiração sobre o Paul do Mar, Prazeres, Jardim do Mar e Fajã da Ovelha, assumindo-se como um dos sítios ideais na Região para se avistar o pôr-do-sol.

No entanto, recomendamos calçado e roupa adequada, mas também alguma destreza física, pois a caminhada é exigente.

Desde a Raposeira do Lugarinho podemos caminhar até vários pontos do concelho da Calheta, destacando-se o trilho até ao Paul do Mar ou a levada que nos conduz até à Ponta do Pargo. Se preferir também pode escolher ir até aos Prazeres, destes três o local mais perto.

Trilhos de BTT também existem na Raposeira do Lugarinho, incluindo-se neste lote os vários praticantes que nos visitam propositamente para pedalar.