Um “grande evento” fora

A 13.ª edição do Mercado Quinhentista de Machico realiza-se entre os dias 1, 2 e 3 de Junho, contando para o efeito com um apoio cifrado em 12 mil euros, por parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura. A comissão organizadora escolheu como tema, para este ano, Tristão Vaz Teixeira e os seus herdeiros.

De acordo com Paula Cabaço, Machico é “uma cidade que tem um importante contributo e papel na afirmação turística do nosso destino”, precisamente “porque o destino Madeira vale pelo seu todo”.

“O Governo Regional associa-se e apoia este evento que tem vindo a conquistar o seu espaço, crescendo na qualidade, quantidade e notoriedade. Atrai cada vez mais a atenção de residentes, mas também de turistas, deixando evidente que é possível organizar grandes eventos fora da cidade do Funchal, com sucesso”, afirmou a secretária.

A responsável pela tutela do Turismo e Cultura adiantou ainda que este ano será lançada uma exposição “didáctica e itinerante intitulada ‘Herdeiros dos Capitães Donatários’, que no fundo vem dar a conhecer aos madeirenses e aos visitantes, os homens que lideraram o povoamento das nossas ilhas e onde naturalmente se destaca a figura de Tristão Vaz Teixeira”.

Esta mostra estará incluída no calendário das comemorações dos 600 anos, em parceria com a organização do Mercado Quinhentista, e será apoiada em 16 mil euros pela secretaria, percorrendo todos os concelhos da Região.

Franco quer mais investimento

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, aproveitou a apresentação deste cartaz para reclamar “um investimento e empenhamento maior das entidades públicas”, não querendo apontar culpas a “A, B ou C”.

“Seria difícil encontrar melhor local do que este para apresentar esta edição do Mercado Quinhentista. É o maior evento histórico-cultural da Região e que melhor referencia o concelho. Estão reunidas as condições para se associar às comemorações dos 600 anos com grande brio, trabalho e expressão cultural muito forte”, disse o autarca, salientando que Machico “é o berço do povoamento da ilha da Madeira e nesta base é certamente esta terra que pode dar o melhor exemplo em termos de comemorações desde a altura dos descobrimentos”.

“Posso adiantar que o município, no âmbito desta parceria, participa de uma forma muito empenhada, não só no investimento financeiro, mas no aspecto humano e logística, que naturalmente oferece toda esta imagem que vem crescendo em termos de oferta e qualidade”, frisou Ricardo Franco.