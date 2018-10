Mário Moita nasceu em Reguengo de Monsaraz e cedo se cruzou com Fortunato Murteira, o escritor das partituras ao piano de Alberto Janes, compositor de vários Fados interpretados por Amália Rodrigues. Acabou por ficar com o espólio de Murteira e por recuperar uma tradição oiticentista que o país perdera há décadas. Moita toca ‘Fado ao Piano’ hoje, pelas 21 horas, no Teatro Municipal...