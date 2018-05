O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, inaugurou, ontem, o Centro Paroquial de Santo Amaro, que foi recuperado, sendo agora “um espaço para a comunidade”. Um investimento da CMF no valor de 71 mil euros.

“Estamos aqui junto a um bairro social que tem os seus problemas e queremos que isto sirva de alavanca e potenciador do desenvolvimento pessoal e social das pessoas que vivem aqui nesta paróquia, com particular incidência no Bairro de Santo Amaro”, disse o autarca, acrescentando que esta reabilitação veio colmatar uma lacuna existente naquela zona.

Paulo Cafôfo afirmou que “este salão pode ter uma dinâmica interessante” nesta zona, onde existem associações, clubes, escolas e escuteiros, que realizam actividades de “interesse municipal”.

“Queremos um espaço de encontro e de formação para a cidadania, com o uso de diversas instituições de sociedade civil, que possa servir para melhorar a qualidade de vida de quem aqui vive”, frisou, acrescentando que têm sido feitos investimentos em “virados para as pessoas”.

Paulo Cafôfo revelou que na freguesia de Santo António a CMF tem investido da mesma forma tanto nas habitações urbanas, como nas rurais, tendo aproveitado para dizer que os 71 mil euros investidos no Centro Paroquial de Santo Amaro “é um investimento directo nas pessoas e na sua formação”.

Para o presidente da Câmara Municipal do Funchal, esta é uma forma de potenciar uma “transformação na vida das pessoas”. “Porque é para isso que serve a política”, concluiu.