Um é alto e destro o outro baixo e esquerdino

Disputa-se esta noite (19h45), em Kiev, a final da Liga dos Campeões, que colocará frente a frente o Real Madrid e o Liverpool.

Depois de inúmeras comparações com Messi, desta feita, Cristiano Ronaldo foi comparável a Mohamed Salah, o avançado egípcio dos ‘reds’, algo que o madeirense fez questão de esclarecer: “Não penso que sejamos parecidos, ele é completamente diferente. Joga com o pé esquerdo, eu com o direito; eu sou alto, ele mais baixo; eu jogo com a cabeça, ele não. Somos completamente diferentes. Querem comparar-me com muitos jogadores, mas sou diferente de todos eles, assim como Salah. Mas tenho de dizer que ele fez uma fantástica temporada, tanto na Champions como na Premier League.”

Independentemente das comparações que se possam fazer, certo é que a final da Champions promete espectáculo e atenção redobrada às duas estrelas da companhia, nomeadamente Cristiano Ronaldo, que pode alcançar esta noite o quinto título de campeão europeu de clubes, o terceiro consecutivo pelo Real Madrid, e ficar ainda mais perto de igualar o recordista de conquistas, Paco Gento.

O madeirense, já com 33 anos, que vai na 15.ª participação seguida na prova, arrecadou quatro troféus, três pelo Real Madrid (2013/14, 2015/16 e 2016/17) e um pelo Man. United (2007/08).

Caso conquiste a final de logo alcançará o ‘penta’ e igualará um grupo de oito futebolistas que também arrecadaram o troféu uma ‘mão cheia’ de vezes: José Maria Zárraga, Héctor Rial, Marquitos, Rafael Lesmes e Alfredo di Stéfano, todos pelo Real Madrid, Alessandro Costacurta e Paolo Maldini, ambos com o AC Milan, e o holandês Clarence Seedorf, que conseguiu o feito pelo Ajax (um troféu), Real Madrid (dois) e AC Milan (dois).

Mais longe está Paco Gento, que soma seis Taças dos Campeões Europeus, todas elas pelo Real Madrid (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66).