“Um dos problemas dos miúdos é que são órfãos de pais vivos”

Adelino Calado tem 64 anos e, desde 2003, é director do agrupamento de Escolas de Carcavelos, com oito escolas e três mil alunos, desde o Jardim de Infância ao Ensino Secundário. Conhecido no meio escolar por ser um director com ‘pulso’, considera que, nos dias que correm, o grande problema dos jovens é serem “órfãos de pais vivos”. O que faz com que seja a escola a fazer tudo, contradizendo aquilo que têm vindo a defender ao longo de todos estes anos, quando dizem que, em primeiro lugar, a educação vem de casa. De visita à Madeira, falou ao DIÁRIO e disse que, na sua opinião, esta é uma evolução dos tempos, assim como o vício das novas tecnologias, que o obrigou a criar regras para que os telemóveis fossem usados na escola como um instrumento pedagógico. Caso contrário, há expulsão, com justa causa, de um dia.

O que é que o distingue de todos os outros directores? O meu trabalho, enquanto director, é fazer com que os alunos tenham sucesso e que não fiquem para trás. Para isso, há que proporcionar as ferramentas necessárias sem ser violento, de forma a que eles gostem da escola.

Portanto, não se revê naquela imagem de director que cria um certo distanciamento com os alunos? Eu entro de manhã, às 08 horas, e saio à tarde, às 17 horas, o que significa que passo o dia inteiro com eles. E é só a partir das 17 horas que vou para o meu gabinete, pois ao longo de todo o dia tento perceber o que é que se passa, quais as suas necessidades e, a partir daí, tento ajudá-los o máximo possível. Eu tenho três mil alunos e há sempre meia dúzia que tem problemas, sendo necessário dar uma atenção especial. Mas eu costumo dizer que um dos grandes problemas dos nossos miúdos é que são órfãos de pais vivos, porque estes, devido à exigência do mercado de trabalho, têm muito pouco tempo para lhes dar atenção, ajudar no que é necessário e ouvir. Por isso, têm que ser as escolas a trabalhar essas áreas.

Isso vem contradizer tudo aquilo que é defendido até agora, ou seja, que a educação primeiro tem de vir de casa. Com a evolução dos tempos, nota que esta máxima se inverteu? Neste momento, infelizmente é isso que acontece, porque o mercado de trabalho obriga as pessoas a trabalharem o dia inteiro e a ficarem na rua cerca de 10 horas. É normal que quando chegam a casa não tenham tempo para elas e muito menos para os filhos, cabendo à escola uma tarefa que, antes, era dos pais.

Como analisa o vício dos alunos em torno das tecnologias, nomeadamente as redes sociais? Os vícios são maus, mas a tecnologia é boa. Os telemóveis e os computadores são coisas perigosas que podem produzir vícios e os pais o que é que fazem? Fazem exactamente a mesma coisa quando lhes dão para a mãos instrumentos perigosos, como por exemplo, o garfo e a faca. Normalmente, os pais demoram cerca de quatro meses a ensinar as crianças a comer com o garfo e a faca. Com o telemóvel e com o computador, que são tão perigosos como estes dois utensílios, aquilo que fazem é ‘toma lá’ e depois deixam-nos aprender sozinhos. Na escola, há cinco anos, nós utilizamos o telemóvel como um instrumento pedagógico que tem regras que foram construídas pelos alunos e eles só podem utilizar o aparelho se o professor der permissão, como ir à Internet e ao dicionário, fazer contas, ouvir música e tirar fotografias. Os outros instrumentos, como os computadores e os tablets, nós utilizamos ambos de uma forma total e para o ano não irão haver manuais, mas apenas estes dois instrumentos. Ou seja, as tecnologias estão dentro das escolas e nós estamos a tentar que eles não façam as asneiras e não fiquem viciados.

Há quem infrinja essas regras? Se alguém é apanhado a mandar uma mensagem é penalizado e vai imediatamente para casa, com um dia de suspensão. Neste momento, estamos em Maio, tenho três mil alunos e já mandei 23 para casa, curiosamente 21 meninas do 8.º ano (risos).

Na sua opinião, quais as soluções para as falhas existentes no ensino em Portugal? Fazendo uma pequena alterações, altera tudo. Acabar com a entrada no Ensino Superior com as notas dos exames do Ensino Secundário. No dia em que isso acontecer, todo o ensino muda. Ou seja, as faculdades que escolham os alunos como quiserem, mas não com as notas do Secundário.