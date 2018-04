Um dérbi ao ritmo de Elvis

A jornada do passado sábado da Liga de Veteranos Venda do Sócio tinha em agenda um sempre apetecível Marítimo-Nacional. Um jogo que suscita atenções até porque em campo estavam craques de outros tempos, porventura revivendo derbis passados.

No campo, os maritimistas começaram bem melhor, dominando toda a primeira parte. Antes de Luís Olim inaugurar o marcador, após excelente combinação com Marco Bragança, já Alex enviara uma bola ao poste e desperdiçara outra ocasião. Ou seja, o 1-0 ao intervalo era perfeitamente lógica atendendo aos acontecimentos até porque apenas por uma ocasião o guarda-redes Paiva fora chamado a trabalhos.

Na segunda parte os nacionalistas apareceram com outra frescura, fazendo valer a menos veterania da equipa face a alguns mais idosos verde-rubros que começaram a sentir muitas dificuldades. Mesmo assim, e após o empate nacionalista, chegou a pairar que esse seria o desfecho final pois nos últimos minutos assim estava. Mas eis, então, que se dá o(s) golpe(s) de teatro e a goleada acontece! Ao ‘som’ de um Elvis verdadeiramente inspirado, com um pénalti e um ‘chapéu’ de meio-campo capaz de levantar qualquer estádio. Aos três golos de Elvis – com Elvis em campo, entrado na segunda parte, a música foi, de facto, outra! - acrescente-se um de Paulo Roberto.

Quanto aos restantes jogos do grupo da frente do qual sairá o campeão, destaque também para outro desafio onda rivalidade está sempre presente: Machico-Caniçal. ‘Rasgadinho’, com um tangencial final, 3-2, embora os machiquenses tivessem estado sempre no comando: 1-0, 1-1, 3-1, 3-2.

Já o Sporting, algo desfalcado, foi surpreendido na Ponta do Sol, 1-0, enquanto o Juventude de Gaula, dentro do esperado, bateu o Alberto Oculista, 3-0.

Assim sendo, o Nacional é líder isolado, com 10 pontos, seguido do Gaula com 9 mas menos um jogo. Isto promete...