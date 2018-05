Entrou na recta final é época desportiva de 2017/18, que fechará no próximo domingo.

Em relação aos prémios que são atribuídos pelo DIÁRIO, em colaboração com a Coca-Cola European Partners, ainda está muito por decidir no que à I e II Liga diz respeito, pois só um dos prémios já tem dono: Ricardo Gomes, melhor marcador da II Liga, que não tem concorrência que o aperte.

De resto, está tudo por definir. Na I Liga ninguém garantiu qualquer prémio. Para o ‘jogador mais regular’, Bebeto e Zainadine estão separados por um ponto, enquanto a atribuição do ‘melhor em campo’ há três jogadores - Rodrigo Pinho, Charles e Zainadine - na luta, enquanto pelo título de melhor marcador Ricardo Valente e Joel Tagueu estão empatados, com oito golos cada.

Já na II Liga, como referido, Ricardo Gomes já é o ‘melhor marcador’, a não ser que Murilo marque nove golos no derradeiro jogo com o Vitória de Guimarães B.

No prémio do ‘mais regular’, Daniel Guimarães e Christian estão empatados, ambos com 117 pontos, e até poderão não jogar no domingo, se Costinha resolver dar oportunidade aos jogadores que foram pouco utilizados.

Como Diogo Coelho está a apenas três pontos dos líderes, ainda poderá ter uma palavra a dizer. A não se que não seja utilizada.

Em relação ao troféu para ‘melhor em campo’ há quatro jogadores na ‘berlinda’, estando também tudo em aberto.

Fechado estão os prémios relativos às equipas do Campeonato de Portugal. Neste particular destacou-se Carlos Daniel, do Marítimo B, que vai receber dois prémios.

Miguel Fidalgo receberá o prémio de melhor marcador, por ter menos minutos de jogo que Carlos Daniel.