Ulisses Ribeiro reforça Madeira Andebol SAD

Vem do São Bernardo, equipa que disputou o Campeonato Nacional da I Divisão em 2017/2018, o segundo reforço do Madeira Andebol SAD para a temporada de 2018/2019. Ulisses Ribeiro tem 27 anos joga a extremo/ponta-esquerdo e vai ser orientado pelo técnico Paulo Fidalgo nas próximas duas temporadas.

O jogador marcou 150 golos no seu posto específico e foi ao longo da época que terminou um dos andebolistas mais influentes na formação de Aveiro. Esta será também a sua primeira experiência com outro emblema, pois fez toda a sua formação no São Bernardo, tendo atingido com grande qualidade o plantel principal.

Ulisses Ribeiro torna-se assim no segundo reforço do Madeira Andebol SAD versão 2018/2019, depois da contratação do lateral Elias António, andebolista que regressa à Madeira depois de uma passagem pelo Águas Santas.

Quatro renovações confirmadas

No arrumar da casa, esta semana a administração do Madeira Andebol SAD também confirmou as renovações de contrato dos andebolistas Daniel Santos, que assim partirá para a sua sétima época com as cores madeirenses, e do capitão Luís Carvalho que vai cumprir, assim, a sua 12.ª temporada ao serviço do Madeira SAD.

João Miranda e Francisco Martins, jovens madeirenses que fazem parte deste projecto, também rubricaram a sua continuidade na SAD. Dois andebolistas que muito têm contribuído nos últimos anos para o excelente desempenho do Madeira SAD nas três frentes competitivas.