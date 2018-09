UE prepara imposto para gigantes digitais

O Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), reunido em Viena, assumiu ontem o objectivo de acordar até final do ano uma solução temporária para um imposto sobre os serviços digitais a nível europeu. Já em Março, a Comissão Europeia sugeriu a cobrança de uma taxa de 3% sobre as receitas de grandes empresas como Google e Facebook.

Ontem, após uma reunião informal que teve como principal ponto em agenda a tributação da economia digital, a actual presidência do Conselho da UE e a Comissão Europeia indicaram que vão intensificar o trabalho técnico nas próximas semanas e meses com vista a tentar chegar a um compromisso a 27 para instituir ao nível europeu uma solução tributária que será “provisória e de curto prazo”. “Enquanto trabalhamos com vista a uma solução a longo prazo a nível da tributação digital, de preferência a nível da OCDE ou do G20, a Comissão Europeia apoia totalmente a presidência austríaca nos seus esforços de adoptar rapidamente a nossa proposta para uma solução interina de imposto de serviços digitais”, disse o vice-presidente do executivo comunitário, o grego Valdis Dombrovskis (na foto).