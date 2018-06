Turistas perderam-se no percurso da Encumeada

Dois turistas, de nacionalidade alemã, perderam-se quando realizavam o percurso pedestre entre a Encumeada e o Pico Ruivo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, na noite de quinta-feira, que se deslocaram ao local na tentativa de encontrá-los.

Além dos bombeiros da corporação ribeira-bravense, estiveram também envolvidos nas buscas o GIPS da Guarda Nacional Republicana (GNR) e elementos da Polícia Florestal.

Os estrangeiros, um homem de 47 anos e uma mulher de 49 anos, foram localizados por volta da uma hora da manhã de ontem, numa zona conhecida pelo Chão do Alecrim, a cerca de uma hora da estrada principal.

As vítimas não apresentavam ferimentos mas estavam desorientadas e tinham sinais de hipotermia e desidratação, motivo pelo qual foram posteriormente transportadas de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao que tudo indica terão começado o percurso durante o dia de quinta-feira mas desviaram-se do caminho principal e não conseguiram terminar a caminhada antes do anoitecer. O facto de serem surdos terá dificultado as comunicações.

Este percurso, de 11,2 Km, tem uma duração de seis horas. Caracteriza-se por frequentes descidas e subidas em altitudes entre os 1800 e os 1000 metros.

*COM EUGÉNIO PERREGIL