Turista morre após queda nas 25 Fontes

O Domingo de Páscoa ficou marcado pela morte de um turista, na Levada das 25 Fontes, no concelho da Calheta, ao início da tarde.

O percurso que vai desde o Rabaçal ao Paul da Serra é bastante procurado por turistas e locais, mas um passeio correu da pior maneira para esse visitante da nossa ilha.

O homem, com cerca de 60 anos, terá sofrido uma queda, quando completava esse percurso, acabando por não resistir aos ferimentos provocados pela queda de uma altura aproximada de 40 metros.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram alertados para o sucedido, por volta das 14 horas, tendo de imediato enviado para o local equipas de socorro. O alerta terá sido dado por um guia da Natureza.

Para a Levada das 25 Fontes foram enviados 16 operacionais dessa corporação, que se fizeram apoiar por três viaturas, sendo que uma delas era uma ambulância.

O corpo do homem apresentava diversas escoriações e foi levado para a estrada, aguardando que as autoridades chegassem ao local, nomeadamente o delegado de saúde, para confirmar oficialmente o óbito e a PSP para tomar conta da ocorrência.

Várias quedas em levadas

desde o início do ano

Desde o início deste ano que as quedas em levadas, principalmente de turistas, têm sido uma constante na Região. A situação não é nova, mas desta feita acabou por provocar uma vítima mortal.

No que diz respeito a cidadãos estrangeiros, a primeira queda do ano aconteceu na Levada do Norte, com uma turista alemã a necessitar de assistência, no dia 5 de Janeiro, devido a um corte na cabeça.

Também nas 25 Fontes, uma mulher fracturou um braço, a 14 de Janeiro, tendo sido levada a uma unidade de saúde pelos Bombeiros da Calheta.

No concelho de Santa Cruz, na Levada dos Moinhos, no Caniço, uma mulher partiu uma perna, no dia 9 de Fevereiro. A assistência prestada pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz constou da imobilização da vítima e do seu transporte para o hospital.

Já em Santana, desta feita no Caldeirão Verde, uma alemã de 51 anos terá fracturado um pé, a 19 de Fevereiro, tendo que ser apoiada pelos Bombeiros de Santana.

Uma alemã de 75 anos sofreu uma queda, na Levada da Boaventura, quando realizava o percurso acompanhada pelo filho. O incidente aconteceu a 9 de Março, com a mulher a apresentar suspeita de fractura no tornozelo, sendo que também o homem teve que ser assistido, após ter escorregado.

Uma fractura do colo do fémur, levou à necessidade de resgatar um homem, com cerca de 70 anos e de nacionalidade alemã, no dia 13 de Março. Os Bombeiros Voluntários de Santana tiveram que acudir o homem, que percorria a Levada do Rei, em São Jorge.

Por fim, na Levada dos Tornos, em Santa Cruz, um turista sofreu uma queda de 15 metros, a 15 de Março. Os Bombeiros de Santa Cruz estiveram empenhados no seu resgate.